Налоговые льготы на ввоз товаров для обороны и энергосектора продлены: детали

На заседании 30 декабря Кабмин утвердил постановление, убирающее финансовые барьеры для ввоза критически важных товаров. Продолжена отмена требования по предоставлению денежных гарантий на таможне при импорте товаров для обороны и энергосектора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Это решение влияет на две важнейшие сферы: повышение обороноспособности государства и преодоление проблем энергообеспечения, вызванных атаками врага.

Налоговые льготы

Для тех, кто снабжает наше войско современными технологиями, условия остаются максимально благоприятными. Упрощенный режим ввоза без налоговых нагрузок продлен до 2027 года для:

  • беспилотников (БпЛА);
  • тепловизоров и современных прицелов;
  • антидроновых ружей;
  • другого оборудования, которое ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины предприятиями и гражданами.

Учитывая постоянные атаки армии РФ на энергосистему, правительство предоставило еще более длинные преференции для товаров возобновляемой энергетики. К 2029 году упрощен ввоз:

  • гидравлических турбин;
  • ветроэнергетических генераторов;
  • оборудования для возобновляемой энергетики.

"В связи с принятым правительственным решением актуализирован перечень товаров, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Украины не требуется предоставление обеспечения уплаты таможенных платежей способами, определенными Таможенным кодексом Украины", — пояснили в Минфине.

Напомним, в рамках экспериментального проекта Минобороны первые операторы критической инфраструктуры уже закупили и установили средства радиоэлектронной борьбы для защиты своих объектов от вражеских атак.

