Податкові пільги на ввезення товарів для оборони та енергосектору продовжено: деталі

На засіданні 30 грудня Кабмін затвердив постанову, що прибирає фінансові бар'єри для ввезення критично важливих товарів. Продовжено скасування вимоги щодо надання грошових гарантій на митниці при імпорті товарів для оборони та енергосектору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Це рішення впливає на дві найважливіші сфери: підвищення обороноздатності держави та подоланню проблем енергозабезпечення, спричинених атаками ворога.

Податкові пільги

Для тих, хто забезпечує наше військо сучасними технологіями, умови залишаються максимально сприятливими. Спрощений режим ввезення без податкових навантажень продовжено до 2027 року для:

безпілотників (БпЛА);

тепловізорів та сучасних прицілів;

антидронових рушниць;

іншого обладнання, що оборонного призначення, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами та громадянами.

Враховуючи постійні атаки армії РФ на енергосистему, уряд надав ще довші преференції для товарів відновлюваної енергетики. До 2029 року спрощено ввезення:

гідравлічних турбін;

вітроенергетичних генераторів;

іншого обладнання для відновлюваної енергетики.

"У зв’язку з прийнятим урядовим рішенням актуалізовано перелік товарів, щодо яких під час ввезення на митну територію України не вимагається надання забезпечення сплати митних платежів у способи, визначені Митним кодексом України", — пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, в межах експериментального проєкту Міноборони перші оператори критичної інфраструктури вже закупили та встановили засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту своїх об’єктів від ворожих атак.