Налоговые поступления РФ от продажи нефти в марте сократились вдвое

Налоговые поступления РФ от нефти в марте упали почти на 50% по отношению к показателям прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вoomberg .

Отмечается, что падение налоговых поступлений от нефтегазового сектора увеличило дефицит бюджета России, поскольку экономический рост остановился, а расходы на войну в Украине продолжают истощать ресурсы.

Согласно расчетам Bloomberg, производители уплатили на 48% меньше налогов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Совокупные доходы от нефтегазового сектора сократились почти на 43%, что усугубило дефицит бюджета.

Причины мартовского провала

Снижение доходов объясняется низкой стоимостью нефти марки Urals в феврале, ставшей базой для мартовских налоговых расчетов.

В этот период средняя цена барреля составляла менее 45 долларов, что существенно ниже заложенного в бюджете показателя 59 долларов. Давление на цены оказывали санкционные ограничения и требования покупателей в отношении значительных дисконтов.

Воздействие конфликта на Ближнем Востоке

Несмотря на мартовское падение, Кремль ожидает резкого роста доходов уже в следующем месяце.

Причиной стал военный конфликт на Ближнем Востоке, который привел к закрытию Ормузского пролива и ограничению поставок из Персидского залива.

Поскольку российский экспорт не зависит от этого маршрута, спрос на него в Азии стремительно вырос.

К концу марта цена нефти Urals для индийского рынка превысила 120 долларов за баррель, опередив по стоимости эталонную марку Brent.

Следует отметить, что доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.