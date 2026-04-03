Податкові надходження РФ від продажу нафти у березні скоротилися вдвічі

Податкові надходження РФ від нафти у березні впали майже на 50% відносно показників минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вoomberg.

Зазначається, що падіння податкових надходжень від нафтогазового сектору збільшило дефіцит бюджету Росії, оскільки економічне зростання зупинилося, а витрати на війну в Україні продовжують виснажувати ресурси.

Згідно з розрахунками Bloomberg, виробники сплатили на 48% менше податків порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Сукупні доходи від нафтогазового сектору скоротилися майже на 43%, що поглибило дефіцит бюджету.

Причини березневого провалу

Зниження доходів пояснюється низькою вартістю нафти марки Urals у лютому, яка стала базою для березневих податкових розрахунків.

У цей період середня ціна бареля становила менше 45 доларів, що суттєво нижче за закладений у бюджеті показник 59 доларів. Тиск на ціни чинили санкційні обмеження та вимоги покупців щодо значних дисконтів.

Вплив конфлікту на Близькому Сході

Попри березневе падіння, Кремль очікує різкого зростання доходів уже наступного місяця.

Причиною став воєнний конфлікт на Близькому Сході, який призвів до закриття Ормузької протоки та обмеження поставок із Перської затоки.

Оскільки російський експорт не залежить від цього маршруту, попит на нього в Азії стрімко зріс.

До кінця березня ціна нафти Urals для індійського ринку перевищила 120 доларів за барель, випередивши за вартістю еталонну марку Brent.

Варто зауважити, що доходи Росії від експорту нафти продемонстрували стрімке зростання, досягнувши максимальних показників з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.