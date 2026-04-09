Налоговый рывок lifecell: оператор удвоил платежи в бюджет за годы полномасштабной войны

Мобильный оператор lifecell, входящий в группу компаний DVL, продемонстрировал стремительный рост налоговых платежей. В 2025 году компания уплатила в бюджеты всех уровней 3,96 млрд грн, что почти вдвое превышает показатель 2022 года (2,03 млрд грн).

Суммарный взнос оператора за 2022-2025 годы составил более 11,6 млрд. грн. По словам гендиректора группы DVL Михаила Шелембы, такой рост является подтверждением операционной устойчивости бизнеса в условиях военной экономики.

Инвестиции в сеть и энергостойкость

Параллельно с налоговыми выплатами компания продолжает масштабное строительство инфраструктуры:

Общие капинвестиции: около 16 млрд. грн. с начала полномасштабного вторжения.

Энергонезависимость: более 2 млрд грн направлено на обеспечение работы сети при отключении света.

Социальная ответственность и помощь ВСУ

Общий объем благотворительной помощи группы DVL к концу 2025 года превысил 500 млн грн. Приоритетными направлениями стали поддержка детей и военных:

Проект "Наши дети": ежемесячное пособие детям, потерявшим родителей из-за войны (по 10 тыс. грн на ребенка).

Медицина: финансирование детских хосписов и шелтеров ("Город добра", "Дом Бабочек", "Залог").

Помощь фронта: Силам обороны передано телекоммуникационное оборудование на сумму более 347 млн. грн. Также ежемесячно выделяется 1 млн грн на эвакуацию тяжелораненых в сотрудничестве с "Центром спасения жизни".

