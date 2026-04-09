Податковий ривок lifecell: оператор подвоїв платежі до бюджету за роки повномасштабної війни

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, продемонстрував стрімке зростання податкових платежів. У 2025 році компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів 3,96 млрд грн, що майже вдвічі перевищує показник 2022 року (2,03 млрд грн).

Cумарний внесок оператора за 2022–2025 роки склав понад 11,6 млрд грн. За словами гендиректора групи DVL Михайла Шелемби, таке зростання є підтвердженням операційної стійкості бізнесу в умовах воєнної економіки.

Інвестиції в мережу та енергостійкість

Паралельно з податковими виплатами компанія продовжує масштабне будівництво інфраструктури:

Загальні капінвестиції: близько 16 млрд грн від початку повномасштабного вторгнення.

Енергонезалежність: понад 2 млрд грн спрямовано на забезпечення роботи мережі під час відключень світла.

Соціальна відповідальність та допомога ЗСУ

Загальний обсяг благодійної допомоги групи DVL на кінець 2025 року перевищив 500 млн грн. Пріоритетними напрямами стали підтримка дітей та військових:

Проєкт "Наші діти": щомісячна допомога дітям, які втратили батьків через війну (по 10 тис. грн на дитину).

Медицина: фінансування дитячих хоспісів та шелтерів ("Місто добра", "Дім Метеликів", "Запорука").

Допомога фронту: Силам оборони передано телекомунікаційне обладнання на суму понад 347 млн грн. Також щомісяця виділяється 1 млн грн на евакуацію важкопоранених у співпраці з "Центром спасіння життя".

