Ринок мобільного перенесення номерів у лютому: хто очолив рейтинг

У лютому 2026 року lifecell став головним бенефіціаром послуги перенесення номерів (MNP) в Україні, отримавши 72 563 нових абоненти, які перейшли до його мережі від інших операторів.

Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

Найчастіше абоненти переходили від двох найбільших операторів країни — Vodafone Україна та "Київстар". За місяць кількість номерів, перенесених від операторів, становила:

Vodafone Україна — 35 047;

Київстар — 47 024;

lifecell — 4 685;

Інтертелеком — 78;

Тримоб — 95.

Водночас кількість номерів, отриманих операторами, виглядає так:

lifecell — 72 563;

Київстар — 7 400;

Vodafone Україна — 6 901;

Інтертелеком — 43;

Тримоб — 22.

За підсумками місяця lifecell отримав позитивний баланс +67 878 номерів, тоді як Vodafone Україна та Київстар втратили відповідно 28 146 та 39 624 абонентів.

За словами Михайла Шелемби, СЕО компанії DVL (в яку входить lifecell), за всю історію MNP понад 70% абонентів, які переносили номер, обирали lifecell. Лише за останні два місяці компанія додала близько 120 000 номерів.

Нагадаємо, у квітні минулого року в Україні було зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в межах послуги MNP.