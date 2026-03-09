Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок мобільного перенесення номерів у лютому: хто очолив рейтинг

телефон
lifecell став головним бенефіціаром послуги перенесення номерів

У лютому 2026 року lifecell став головним бенефіціаром послуги перенесення номерів (MNP) в Україні, отримавши 72 563 нових абоненти, які перейшли до його мережі від інших операторів.

Як інформує Delo.ua, про це пише dev.ua з посиланням на дані НКЕК.

Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

Найчастіше абоненти переходили від двох найбільших операторів країни — Vodafone Україна та "Київстар". За місяць кількість номерів, перенесених від операторів, становила:

  • Vodafone Україна — 35 047;
  • Київстар — 47 024;
  • lifecell — 4 685;
  • Інтертелеком — 78;
  • Тримоб — 95.

Водночас кількість номерів, отриманих операторами, виглядає так:

  • lifecell — 72 563;
  • Київстар — 7 400;
  • Vodafone Україна — 6 901;
  • Інтертелеком — 43;
  • Тримоб — 22.

За підсумками місяця lifecell отримав позитивний баланс +67 878 номерів, тоді як Vodafone Україна та Київстар втратили відповідно 28 146 та 39 624 абонентів.

За словами Михайла Шелемби, СЕО компанії DVL (в яку входить lifecell), за всю історію MNP понад 70% абонентів, які переносили номер, обирали lifecell. Лише за останні два місяці компанія додала близько 120 000 номерів.

Нагадаємо, у квітні минулого року в Україні було зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в межах послуги MNP.

Автор:
Тетяна Гойденко