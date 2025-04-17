В Україні здійснено мільйонне перенесення мобільного номера

В Україні зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в межах послуги MNP (Mobile Number Portability).

Про це повідомило Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР).

Що відомо про послугу MNP

Послуга перенесення мобільного номера (MNP), яка запрацювала в Україні у 2019 році, дає абонентам змогу змінювати мобільного оператора без зміни номера.

Її впровадження стало важливою віхою у розвитку ринку електронних комунікацій, сприяючи підвищенню конкуренції серед операторів і зміцненню прав споживачів, зазначають в пресслужбі.

Державне підприємство УДЦР виконує функцію технічного адміністратора Централізованої бази даних перенесених номерів. Воно забезпечує облік, координацію між операторами та стабільну роботу сервісу.

Зазначається, що щодня обробляються тисячі запитів, що свідчить про ефективність послуги.

"Українці активно користуються можливістю, яка дозволяє залишатися на зв’язку, змінюючи лише оператора, який не в змозі відповідати певним запитам", - йдеться в повідомленні.

Реалізація та технічне адміністрування MNP в Україні є результатом спільної роботи УДЦР та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Як перенести номер

Українці можуть змінити оператора, зберігаючи свій номер, двома способами:

через онлайн-заявку на сайті оператора;

у фірмових магазинах оператора .

Процедура перенесення не впливає на сервіси, прив’язані до номера, як-от банківські картки чи соцмережі, а сам процес займає лише три кроки:

Подання заявки на перенесення номера. Укладання договору та отримання нової SIM-картки. Користування послугами нового оператора зі своїм старим номером.

Нагадаємо, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell.