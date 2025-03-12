Скільки українців скористалися послугою перенесення номера на початку 2025 року

Попит на послугу перенесення мобільного номера в Україні продовжує зростати. Загалом, за січень і лютий 213 833 тис. українців скористалися послугою MNP.

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Про це йдеться в статистичних даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК).

У січні-лютому 2025 року українці перенесли 157 066 номерів у мережу оператора lifecell, що є найвищим показником серед усіх мобільних операторів країни.

Загалом, від старту послуги у 2019 році українці перенесли майже 951 тисячу номерів, і понад 70% з них – до lifecell.

Як перенести номер

Українці можуть змінити оператора, зберігаючи свій номер, двома способами:

через онлайн-заявку на сайті оператора;

у фірмових магазинах оператора .

Процедура перенесення не впливає на сервіси, прив’язані до номера, як-от банківські картки чи соцмережі, а сам процес займає лише три кроки:

Подання заявки на перенесення номера. Укладання договору та отримання нової SIM-картки. Користування послугами нового оператора зі своїм старим номером.

Як повідомлялося, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell. Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP навіть було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.

Додамо, протягом грудня 2024 року мобільний оператор lifecell зафіксував суттєве зростання кількості заявок на послугу перенесення зі номера.