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Сколько украинцев воспользовались услугой переноса номера в начале 2025 года
Спрос на услугу переноса мобильного номера в Украину продолжает расти. В общем, за январь и февраль 213833 тыс. украинцев воспользовались услугой MNP.
Об этом говорится в статистических данных Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЕК).
В январе-феврале 2025 года украинцы перенесли 157 066 номеров в сеть оператора lifecell, что является самым высоким показателем среди всех мобильных операторов страны.
В целом, от старта услуги в 2019 году украинцы перенесли почти 951 тысячу номеров, и более 70% из них – в lifecell.
Как перенести номер
Украинцы могут сменить оператора, сохраняя свой номер, двумя способами:
- через онлайн-заявку на сайте оператора;
- в фирменных магазинах оператора .
Процедура переноса не влияет на сервисы, привязанные к номеру, например банковские карты или соцсети, а сам процесс занимает всего три шага:
- Подача заявки на перенос номера.
- Заключение договора и получение новой SIM-карты.
- Использование услуг нового оператора со своим старым номером.
Как сообщалось, после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.
Добавим, в течение декабря 2024 года мобильный оператор lifecell зафиксировал существенный рост количества заявок на услугу переноса с номера .