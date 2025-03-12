Сколько украинцев воспользовались услугой переноса номера в начале 2025 года

Спрос на услугу переноса мобильного номера в Украину продолжает расти. В общем, за январь и февраль 213833 тыс. украинцев воспользовались услугой MNP.

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Об этом говорится в статистических данных Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЕК).

В январе-феврале 2025 года украинцы перенесли 157 066 номеров в сеть оператора lifecell, что является самым высоким показателем среди всех мобильных операторов страны.

В целом, от старта услуги в 2019 году украинцы перенесли почти 951 тысячу номеров, и более 70% из них – в lifecell.

Как перенести номер

Украинцы могут сменить оператора, сохраняя свой номер, двумя способами:

через онлайн-заявку на сайте оператора;

в фирменных магазинах оператора .

Процедура переноса не влияет на сервисы, привязанные к номеру, например банковские карты или соцсети, а сам процесс занимает всего три шага:

Подача заявки на перенос номера. Заключение договора и получение новой SIM-карты. Использование услуг нового оператора со своим старым номером.

Как сообщалось, после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.

Добавим, в течение декабря 2024 года мобильный оператор lifecell зафиксировал существенный рост количества заявок на услугу переноса с номера .