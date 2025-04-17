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В Украине осуществлен миллионный перенос мобильного номера

мобильный, перенос номера
Услуга MNP достигла миллиона переносов в Украину.

В Украине зафиксирован миллионный перенос мобильного номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability).

Об этом сообщило Государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР).

Что известно об услуге MNP

Услуга переноса мобильного номера (MNP), которая заработала в Украине в 2019 году, позволяет абонентам изменять мобильного оператора без изменения номера.

Ее внедрение явилось важной вехой в развитии рынка электронных коммуникаций, способствуя повышению конкуренции среди операторов и укреплению прав потребителей, отмечают в пресс-службе.

Государственное предприятие УГЦР выполняет функции технического администратора Централизованной базы данных перенесенных номеров. Она обеспечивает учет, координацию между операторами и стабильную работу сервиса.

Отмечается, что ежедневно обрабатываются тысячи запросов, что говорит об эффективности услуги.

"Украинцы активно пользуются возможностью, позволяющей оставаться на связи, меняя только оператора, который не в состоянии отвечать определенным запросам", — говорится в сообщении.

Реализация и техническое администрирование MNP в Украине является результатом совместной работы УГЦР и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЕК).

Как перенести номер

Украинцы могут сменить оператора, сохраняя свой номер, двумя способами:

  • через онлайн-заявку на сайте оператора;  
  • в фирменных магазинах оператора.

Процедура переноса не влияет на сервисы, привязанные к номеру, например банковские карты или соцсети, а сам процесс занимает всего три шага:

  1. Подача заявки на перенос номера.
  2. Заключение договора и получение новой SIM-карты.
  3. Использование услуг нового оператора со своим старым номером.

Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell.

Автор:
Ольга Опенько