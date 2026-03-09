Запланована подія 2

Рынок мобильной переноски номеров в феврале: кто возглавил рейтинг

телефон
lifecell стал главным бенефициаром услуги переноса номеров

В феврале 2026 года lifecell стал главным бенефициаром услуги переноса номеров (MNP) в Украине, получив 72 563 новых абонента, перешедших в его сеть от других операторов.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет dev.ua со ссылкой на данные НКЭК.

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЭК).

Чаще абоненты переходили от двух крупнейших операторов страны - Vodafone Украина и "Киевстар". За месяц количество номеров, перенесенных от операторов, составляло:

  • Vodafone Украина - 35 047;
  • Киевстар - 47 024;
  • lifecell - 4685;
  • Интертелеком - 78;
  • Тримоб – 95.

В то же время, количество номеров, полученных операторами, выглядит так:

  • lifecell - 72 563;
  • Киевстар - 7 400;
  • Vodafone Украина - 6 901;
  • Интертелеком - 43;
  • Тримоб – 22.

По итогам месяца lifecell получил положительный баланс +67878 номеров, тогда как Vodafone Украина и Киевстар потеряли соответственно 28146 и 39624 абонентов.

По словам Михаила Шелембы, СЕО компании DVL (в которую входит lifecell), за всю историю MNP более 70% абонентов, переносивших номер, выбирали lifecell. Только за последние два месяца компания прибавила около 120 000 номеров.

Напомним, в апреле прошлого года в Украине был зафиксирован миллионный перенос мобильного номера в рамках услуги MNP.

Автор:
Татьяна Гойденко