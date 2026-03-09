- Категория
Рынок мобильной переноски номеров в феврале: кто возглавил рейтинг
В феврале 2026 года lifecell стал главным бенефициаром услуги переноса номеров (MNP) в Украине, получив 72 563 новых абонента, перешедших в его сеть от других операторов.
Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЭК).
Чаще абоненты переходили от двух крупнейших операторов страны - Vodafone Украина и "Киевстар". За месяц количество номеров, перенесенных от операторов, составляло:
- Vodafone Украина - 35 047;
- Киевстар - 47 024;
- lifecell - 4685;
- Интертелеком - 78;
- Тримоб – 95.
В то же время, количество номеров, полученных операторами, выглядит так:
- lifecell - 72 563;
- Киевстар - 7 400;
- Vodafone Украина - 6 901;
- Интертелеком - 43;
- Тримоб – 22.
По итогам месяца lifecell получил положительный баланс +67878 номеров, тогда как Vodafone Украина и Киевстар потеряли соответственно 28146 и 39624 абонентов.
По словам Михаила Шелембы, СЕО компании DVL (в которую входит lifecell), за всю историю MNP более 70% абонентов, переносивших номер, выбирали lifecell. Только за последние два месяца компания прибавила около 120 000 номеров.
Напомним, в апреле прошлого года в Украине был зафиксирован миллионный перенос мобильного номера в рамках услуги MNP.