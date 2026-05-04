Нардеп требует уволить руководство государственного банка из-за связи с Миндичем и Ермаком

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что национализированный Sense Bank находится в управлении лиц, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем и экс-руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Как сообщает Delo.ua, об этом Железняк написал в Фейсбуке.

Он считает необходимым, чтобы Кабинет Министров, Министерство финансов и Национальный банк провели проверку данного финансового учреждения.

Банк под управлением Миндича и Ермака

Железняк, анализируя весь массив данных по Sense Bank и обнародованные журналистами диалоги фигурантов "МиндичГейта", приходит к выводу, что банк почти с самого начала национализации находился под управлением этих лиц.

Нардеп отмечает, что менеджмент банка должен быть немедленно отстранен и уволен, а именно:

председатель правления банка Алексей Ступак;

председатель наблюдательного совета Николай Гладышенко.

Железняк отмечает, что направил обращение к главе НБУ Андрею Пышному, премьеру Юлии Свириденко и министру финансов Сергею Марченко с требованием:

начать проверку банка;

отстранить указанных и уволить.

Кроме того, нардеп анонсировал, что во вторник, 5 мая, кейс Sense Bank будет разбираться на заседании парламентской временной следственной комиссии, где обещает "показать еще ряд фактов предполагаемой системной коррупции там".

Напомним, издание "Украинская правда" опубликовало вторую серию расшифровок "пленок Миндича", где расследователи приводят доказательства, что группа частных лиц по связям с Андреем Ермаком получили в распоряжение государственный Sense Bank.

Из новых записей следует, что наблюдательный совет финучреждения назначали прямо в квартире одного из фигурантов "пленок Миндича".

Кто есть кто в наблюдательном совете Sense Bank

Петр Новак - в 2022-2024 годах был членом правления, директором по информационным технологиям и техническим директором PZU Group, в 2018-2020 годах - председателем комиссии по надзору за аудиторской деятельностью, в 2021-2022 годах - министром экономического развития и технологий.

Ежи Яцек Шугаев — в 2018–2024 годах являлся председателем правления КредоБанка.

Ева Каролина Маргарета де Фальк является независимым директором и председателем аудиторского комитета совета директоров шведской беттинговой компании Betsson, главным юрисконсультом "Команда Оливия", независимым членом совета директоров и председателем комитета по рискам и аудиту совета директоров Skandiabanken, гендиректором и председателем совета.

Александр Щур — в 2000–2024 годах работал в государственном Укрэксимбанке, где являлся членом правления, председателем комитета по управлению активами и пассивами, председателем кредитного комитета и начальником управления внешних заимствований.

Николай Гладищенко - член правления и финдиректор государственного ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"), в октябре 2025 года, стал председателем наблюдательного совета Sense Bank.

Олег Мостик - основатель компании "Финансовые консультанты Трезуб". Народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что председатель правления Sense Bank Алексей Ступак, как Николай Гладищенко, является человеком бизнесмена Тимура Миндича.

Отметим, Sense Bank ранее был украинским филиалом российского Альфа банка олигарха Михай Фридмана. Финучреждение национализировали во время полномасштабной войны.