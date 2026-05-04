Нардеп вимагає звільнити керівництво державного банку через зв'язок з Міндічем та Єрмаком

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк заявив,що націоналізований Sense Bank перебуває в управлінні осіб, що пов'язані з бізнесменом Тимуром Міндічем та екскерівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє Delo.ua, про це Железняк написав у Фейсбуці.

Він вважає за необхідне, аби Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів та Національний банк провели перевірку даної фінансової установи.

Банк під управлінням Міндіча та Єрмака

Железняк, аналізуючи весь масив даних по Sense Bank і оприлюднені журналістами діалоги фігурантів "МіндічГейту", доходить до висновку, що банк майже з самого початку націоналізації перебував під управлінням цих осіб.

Нардеп наголошує, що менеджмент банку має бути негайно відсторонений та звільнений, а саме:

голова правління банку Олексій Ступак;

голова наглядової ради Микола Гладишенко.

Железняк зазначає, що направив звернення до голови НБУ Андрія Пишного, премʼєрки Юлії Свириденко та міністра фінансів Сергія Марченка з вимогою:

почати перевірку банку;

відсторонити вказаних і звільнити.

Окрім того, нардеп анонсував, що у вівторок, 5 травня, кейс Sense Bank буде розбиратися на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії, де обіцяє "показати ще ряд фактів ймовірної системної корупції там".

Нагадаємо, видання "Українська правда" опублікувало другу серію розшифровок "плівок Міндіча", де розслідувачі наводять докази, що група приватних осіб зі звʼязками з Андрієм Єрмаком отримали у розпорядження державний Sense Bank.

Із нових записів виходить, що наглядову раду фінустанови, призначали просто у квартирі одного з фігурантів "плівок Міндіча".

Хто є хто у наглядовій раді Sense Bank

Пьотр Новак— у 2022–2024 роках був членом правління, директором з інформаційних технологій та технічним директором PZU Group, у 2018–2020 роках — головою комісії з нагляду за аудиторською діяльністю, у 2021–2022 роках — міністром економічного розвитку та технологій Польщі.

Єжи Яцек Шугайєв — у 2018–2024 роках був головою правління КредоБанку.

Єва Кароліна Маргарета де Фалькє незалежним директором та головою аудиторського комітету ради директорів шведської беттінгової компанії Betsson,головним юрисконсультом "Команда Олівія", незалежним членом ради директорів та головою комітету з ризиків та аудиту ради директорів Skandiabanken, гендиректором та головою ради "Де Фальк Консалтинг".

Олександр Щур— у 2000–2024 роках працював у державному Укрексімбанку, де був членом правління, головою комітету з управління активами та пасивами, головою кредитного комітету та начальником управління зовнішніх запозичень.

Микола Гладищенко— член правління та фіндиректор державного ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), у жовтні 2025 року, став головою наглядової ради Sense Bank.

Олег Містюк— засновник компанії "Фінансові консультанти Трезуб". Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що голова правління Sense Bank Олексій Ступак, як і Микола Гладищенко, є людиною бізнесмена Тимура Міндіча.

Зауважимо, Sense Bank раніше був українською філією російського "Альфа банка" олігарха Михай Фрідмана. Фінустанову націоналізували під час повномасштабної війни.