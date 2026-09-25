Російським ударом пошкоджено сучасний виставковий центр у Києві: комплекс призупинив роботу

Внаслідок російського удару пошкоджено будівлю конгресно-виставкового центру "Парковий" у центрі Києва. Завдяки оперативній евакуації ніхто не постраждав, проте комплекс тимчасово призупиняє роботу.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба виставкового центру.

"Через дії ворога ми зіткнулися з форс-мажорною ситуацією, унаслідок якої будівля КВЦ "Парковий" зазнала пошкоджень", — йдеться в офіційній заяві.

В КВЦ зазначили, що окремо зв'яжуться з організаторами заходів, партнерами та клієнтами. Про відновлення роботи повідомлять після завершення оцінки пошкоджень.

Інформації про точний характер пошкоджень у повідомленні КВЦ наразі немає. Наразі фахівці проводять експертну оцінку, щоб визначити їхній масштаб.

Про КВЦ "Парковий"

Виставковий центр "Парковий" розташований у діловому центрі міста поблизу Маріїнського парку. Має 2 великі виставкові зали (на 2000 і 1300 кв.м.), 26 конференц-кімнат (на 40, 50, 70, 95 кв.м. кожна), спільний робочий смарт-простір з лаунж-зоною, конгресно-концертний зал, літню терасу, великий майданчик на даху для проведення заходів під відкритим небом, а також окремий холл з терасою та панорамними вікнами.

За даними центру, всі конференц-зони обладнані професійним сучасним мультимедійним обладнанням і рухомими перегородками, що дозволяє трансформувати будь-який простір у необхідні розміри. Всі майданчики оздоблені декором, меблями та обладнанням преміальних брендів.

Обстріл Києва

Внаслідок удару по Києву 25 вересня було пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Робота органу наразі тимчасово неможлива. Коли її планують відновити, поки не повідомляється. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей.

Під час попередньої атаки на столицю було пошкоджено інфраструктуру інтернет-провайдерів, що спричинило перебої зі зв’язком у частини користувачів Києва.

У ніч на 24 вересня внаслідок ракетного удару по Києву зазнали руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії “ТК-Домашній Текстиль”.

Крім того, 23 вересня російські дрони пошкодили АЗС "Укрнафти" у двох районах столиці.