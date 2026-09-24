Бізнес-парк "Європасаж" у Києві почав відновлення після атаки та планує повернутися до роботи

Після російського удару по Києву 23 вересня Europassage Business Park почав ліквідовувати наслідки та планує якнайшвидше відновити роботу.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба бізнес-парку.

Під час атаки ніхто не загинув, а всім постраждалим людям надали необхідну медичну допомогу.

"ДСНС та всі залучені служби оперативно працювали на місці. Дякуємо кожному, хто долучився до ліквідації небезпеки та допомагав у перші години після атаки", — зазначили в Europassage Business Park.

Ліквідація пошкоджень та плани

Зараз команда бізнес-парку зосередилася на ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Працівники проводять прибирання території, а також детально перевіряють стан інженерних мереж та пошкоджених зон.

Головним завданням є якнайшвидше завершення цих робіт, щоб повернути бізнес-парк до звичного ритму роботи. Про подальші кроки з відновлення адміністрація обіцяє інформувати додатково.

"Поки просимо утриматися від відвідування бізнес парку. По продовженню безпечної роботи координуємось з керівниками компаній напряму. Зі своєї сторони намагаємось робити це максимально оперативно, з урахуванням того, що працюємо під час постійних тривог", — зазначили в пресслужбі "Єввропасажу".

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня внаслідок ракетного удару по Києву зазнали руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії “ТК-Домашній Текстиль”. Інформації про точний обсяг збитків і строки відновлення роботи підприємства наразі немає. Однак команда планує відновлювати роботу та виконувати зобов'язання перед партнерами.

Також унаслідок російської масованої атаки на Київ постраждало виробництво мережі пекарень "Тітка Клара". Через пошкодження виробничих потужностей найближчим часом деякі позиції з меню пекарень можуть бути тимчасово відсутні або недоступні для замовлення.