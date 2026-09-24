Бизнес-парк "Европассаж" в Киеве начал восстановление после атаки и планирует вернуться к работе

После российского удара по Киеву 23 сентября Europassage Business Park начал ликвидировать последствия и планирует как можно быстрее возобновить работу.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба бизнес-парка.

Во время атаки никто не погиб, а всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

"ГСЧС и все привлеченные службы оперативно работали на месте. Спасибо каждому, кто присоединился к ликвидации опасности и помогал в первые часы после атаки", - отметили в Europassage Business Park.

Ликвидация повреждений и планы

В настоящее время команда бизнес-парка сосредоточилась на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Работники производят уборку территории, а также подробно проверяют состояние инженерных сетей и поврежденных зон.

Главной задачей является скорейшее завершение этих работ, чтобы вернуть бизнес-парк к привычному ритму работы. О дальнейших шагах по возобновлению администрация обещает информировать дополнительно.

"Пока просим воздержаться от посещения бизнес-парка. По продолжению безопасной работы координируемся с руководителями компаний напрямую. Со своей стороны пытаемся делать это максимально оперативно, с учетом того, что работаем во время постоянных тревог", — отметили в пресс-службе Европассажа.

Напомним, в ночь на 24 сентября в результате ракетного удара по Киеву потерпели разрушения главное производство и логистический состав компании "ТК-Домашний Текстиль". Информации о точном объеме убытков и сроках возобновления работы предприятия пока нет. Однако, команда планирует возобновлять работу и выполнять обязательства перед партнерами.

Также в результате российской массированной атаки на Киев пострадало производство сети пекарен "Тетя Клара". Из-за повреждений производственных мощностей в ближайшее время некоторые позиции из меню пекарен могут временно отсутствовать или недоступны для заказа.