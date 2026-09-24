Россия атаковала производство пекарни "Тетя Клара" в Киеве

В результате российской массированной атаки на Киев пострадало производство сети пекарен "Тетя Клара".

Как пишет Dilo, об этом компания сообщила в Instagram.

Отмечается, что из-за повреждений производственных мощностей в ближайшее время некоторые позиции из меню пекарен могут временно отсутствовать или недоступны для заказа.

В компании заверили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу и вернуть на витрины полный ассортимент кондитерских изделий.

Тетя Клара — это сеть пирожковых в Киеве. Главная фишка заведения – свежая горячая выпечка с начинкой.

За время полномасштабной войны сеть быстрого питания открыла 12 новых заведений в Киеве, увеличив их количество до 39-ти.

Сеть пирожковых-пекарен «Тетка Клара» принадлежит украинскому предпринимателю Андрею Пинчуку, который является основателем и владельцем ресторанной группы Klara Group.

Кроме «Тетки Клары», группа компаний Klara Group руководит другими проектами общественного питания в Киеве (в частности, кафе Mira foods market, рестораном Simona Ristorante, суши-барами Shibuya Sushi Kiosk и кафе Honest Coffee Bar).

Напомним, в результате массированной ракетно-дроновой атаки российской армии на Киев 4 сентября получила повреждения пекарня-кафе "Завертайло", расположенная неподалеку от Софийского собора.