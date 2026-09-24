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Росія атакувала виробництво пекарні "Тітка Клара" в Києві

Тітка Клара
РФ атакувала пекарню "Тітка Клара" в Києві. Фото: smartinfo.com.ua

Унаслідок російської масованої атаки на Київ постраждало виробництво мережі пекарень "Тітка Клара".

Як пише Dilo, про це компанія повідомила в Instagram. 

Зазначається, що через пошкодження виробничих потужностей найближчим часом деякі позиції з меню пекарень можуть бути тимчасово відсутні або недоступні для замовлення.

В компанії запевнили, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу та повернути на вітрини повний асортимент кондитерських виробів.

«Тітка Клара» — це мережа пиріжкових у Києві. Головна фішка закладу — свіжа гаряча випічка з начинкою.

За час повномасштабної війни мережа швидкого харчування відкрила 12 нових закладів у Києві, збільшивши їхню кількість до 39-ти. 

Мережа пиріжкових-пекарень «Тітка Клара» належить українському підприємцю Андрію Пінчуку, який є засновником і власником ресторанної групи Klara Group.

Окрім «Тітки Клари», група компаній Klara Group керує іншими проєктами громадського харчування в Києві (зокрема, кафе Mira foods market, рестораном Simona Ristorante, суші-барами Shibuya Sushi Kiosk та кав'ярнею Honest Coffee Bar).

Нагадаємо, унаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської армії на Київ 4 вересня зазнала пошкоджень пекарня-кафе "Завертайло", розташована неподалік Софійського собору.

Автор:
Світлана Манько

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