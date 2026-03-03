Запланована подія 2

Дата публікації

"Пиріжкова Тітка Клара" з початку вторгнення збільшила мережу на 40%

Пиріжкова тітка Клара Андрій Пінчук
Мережа закладів громадського харчування "Пиріжкова Тітка Клара", попри війну, планує масштабуватися. Фото надане пресслужбою компанії.

За час повномасштабної війни мережа швидкого харчування "Пиріжкова Тітка Клара" відкрила 12 нових закладів у Києві, збільшивши їхню кількість до 39-ти. 

Про це повідомив Delo. ua засновник групи компаній Klara Group Андрій Пінчук для спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

24 лютого 2022 року компанія, як і багато бізнесів, повністю зупинила роботу. Але вже на початку квітня 2022 року мережа почала поступове відновлення роботи, попри відсутність стабільної логістики, складів та частини команди.

"Ми переконані, що працюючий бізнес під час війни, — це частина оборони країни. Економіка — це теж фронт. Податки — це зброя, а робочі місця — стабільність для родин", — зазначив Пінчук.

За його словами, компанія передала військовим продукцію на понад 7 млн грн, ще понад 10 млн грн допомоги спрямували через благодійний фонд "Клара Груп" — передусім мобілізованим співробітникам та їхнім родинам. А також сплатила за час війни до бюджету більш як 25 млн грн податків.

Фото 2 — "Пиріжкова Тітка Клара" з початку вторгнення збільшила мережу на 40%
Андрій Пінчук, засновник Klara Group . Фото надане пресслужбою компанії

Загалом до Сил оборони було мобілізовано 10 працівників компанії, один із яких загинув. Підприємцю довелося перекваліфікувати команду для нових умов і швидко адаптовуватися.

"Той, хто був фінансистом, став пекарем. Маркетолог працював на видачі. Керівники стояли за кавомашинами. Ми не чекали кращого моменту — просто почали працювати", — додав Пінчук.

Інвестиції для безперервної роботи 

Згодом компанія відновила логістику, оптимізувала виробництво та інвестувала близько 7 млн грн у генератори та резервне живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу закладів навіть під час блекаутів.

"Ми вкладали в безпеку: генератори, автономність, резерви, щоб бізнес міг працювати навіть під час відключень світла чи тривог. Вкладали в довіру — до партнерів, постачальників і орендодавців. Це були десятки мільйонів гривень інвестицій у виживання та відновлення", — підкреслив Пінчук.

Втрати, спричинені війною

Війна завдала мережі і прямих матеріальних втрат. У серпні 2025 року внаслідок прямого влучання ворожої ракети у будинок на вулиці Жилянській, 30/32 у Києві було знищено одну із пекарень компанії. За словами засновника, прямі збитки склали приблизно 6 млн грн.

"Можна порахувати обладнання, можна порахувати втрати. Але неможливо порахувати емоцію, коли ти бачиш руїни місця, яке будував роками. Бізнес — це передусім люди. І поки працює команда — ми будемо рухатися далі", — підсумував Пінчук.

Автор:
Олена Черкасець