Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Чотири роки великої війни Чотири роки великої війни
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Lviv Croissants вийшла на ринки семи країн та відкрила офіс у США

Lviv Croissants
Lviv Croissants продовжують розвиватися в Україні та на закордонних ринках. Фото надане пресслужбою компанії.

З 2022 року українська мережа ресторанів Lviv Croissants відкрилася у семи країнах світу, побудувала власне виробництво та офіс у США.

Про це повідомив СЕО, засновник і співвласник компанії Андрій Галицький у коментарі Delo.ua в межах спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

"У масштабування за кордоном ми інвестували найбільше зусиль і часу. Відкрилися у семи країнах, побудували власне виробництво та офіс у США, заручилися підтримкою українських дипломатів і місцевих організацій. Точну суму інвестицій порахувати неможливо: по-перше, вона щодня росте, по-друге, цей досвід для нас безцінний", — розповів він.

За його словами, увага компанії протягом останніх чотирьох років була зосереджена на людях і масштабуванні бренду за кордоном. Це допомогло створити міжнародну франчайзингову мережу та посилити свою присутність на світовому ринку і стати  українською мережею ресторанів, що працює одночасно в Європі, Америці та Азії.

Фото 2 — Lviv Croissants вийшла на ринки семи країн та відкрила офіс у США
Андрій Галицький, СЕО, засновник і співвласник компанії Lviv Croissants. Фото надане пресслужбою компанії.

Втрати під час війни

Матеріальні збитки для компанії були значними. У перший рік повномасштабної війни Lviv Croissants втратили три заклади — у Сіверськодонецьку, Маріуполі та Мелітополі. Це прямі фінансові збитки та втрачені майбутні доходи.

"В окремих закладах у перші тижні війни ми залишилися без половини персоналу, і це стало серйозним викликом для стабільності бізнесу. Частина наших колег залишилася без житла, але найболючішою була втрата людей — і з цим нічого не можна вдіяти", — розповів СЕО компанії.

Водночас Галицький зазначив, що багато співробітників продовжували працювати попри стрес, небезпеку та складні обставини, підтримуючи роботу мережі й забезпечуючи стабільність бізнесу.

Що допомогло залишатися на плаву під час війни

Андрій Галицький пояснив, що вирішальним фактором стало внутрішнє рішення компанії та нації не здаватися і швидко адаптуватися до нових умов.

"Ми навчилися працювати в умовах постійної невизначеності: перебудовувати процеси, брати на себе відповідальність, масштабуватися навіть тоді, коли горизонт планування скоротився до тижнів", — розповів він.

У перші місяці війни частина офісних працівників у Львові допомагала у закладах: випікали круасани, стояли на касі та прибирали. Крім того, компанія адаптувала бізнес до коротких циклів рішень і змінила тон комунікації — з розважального на більш підтримуючий.

Також Lviv Croissants посилила співпрацю з іншими українськими бізнесами та культурними проєктами, серед яких колаборації з анімаційним фільмом "Мавка", шеф-кухарем Євгеном Клопотенком і книгарнею "Сенс".

"Наявність сенсів, спільні цінності, розуміння, що і навіщо ти робиш, і взаємна підтримка допомагають нам продовжувати боротися за Україну", — підсумував Галицький.

В яких країнах відкрилилася Lviv Croissants

У вересні 2022 року мережа вийшла на міжнародний ринок і відкрила перший заклад у Польщі. Після цього бренд почав активно розширюватися в Європі.

У 2024 році перший ресторан з’явився у Словаччині, який відкрили у Братиславі. Того ж року мережа Lviv Croissants відкрилася у столиці Чехії, в Празі. На початку 2025 році мережа кафе Lviv Croissants запустилася у Франції у самому центрі Канн, а трохи згодом у Норвегії.

За межами Європи Lviv Croissants також розвивається. У 2024 році компанія відкрила перший заклад у США, у штаті Джорджія, а у 2025 році — перший ресторан у Південній Кореї.

Впродовж 2026 року мережа ресторанів Lviv Croissants планує відкрити ресторани в чотирьох нових для себе країнах.

Автор:
Олена Черкасець