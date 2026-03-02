Lviv Croissants вийшла на ринки семи країн та відкрила офіс у США

З 2022 року українська мережа ресторанів Lviv Croissants відкрилася у семи країнах світу, побудувала власне виробництво та офіс у США.

Про це повідомив СЕО, засновник і співвласник компанії Андрій Галицький у коментарі Delo.ua в межах спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

"У масштабування за кордоном ми інвестували найбільше зусиль і часу. Відкрилися у семи країнах, побудували власне виробництво та офіс у США, заручилися підтримкою українських дипломатів і місцевих організацій. Точну суму інвестицій порахувати неможливо: по-перше, вона щодня росте, по-друге, цей досвід для нас безцінний", — розповів він.

За його словами, увага компанії протягом останніх чотирьох років була зосереджена на людях і масштабуванні бренду за кордоном. Це допомогло створити міжнародну франчайзингову мережу та посилити свою присутність на світовому ринку і стати українською мережею ресторанів, що працює одночасно в Європі, Америці та Азії.

Андрій Галицький, СЕО, засновник і співвласник компанії Lviv Croissants. Фото надане пресслужбою компанії.

Втрати під час війни

Матеріальні збитки для компанії були значними. У перший рік повномасштабної війни Lviv Croissants втратили три заклади — у Сіверськодонецьку, Маріуполі та Мелітополі. Це прямі фінансові збитки та втрачені майбутні доходи.

"В окремих закладах у перші тижні війни ми залишилися без половини персоналу, і це стало серйозним викликом для стабільності бізнесу. Частина наших колег залишилася без житла, але найболючішою була втрата людей — і з цим нічого не можна вдіяти", — розповів СЕО компанії.

Водночас Галицький зазначив, що багато співробітників продовжували працювати попри стрес, небезпеку та складні обставини, підтримуючи роботу мережі й забезпечуючи стабільність бізнесу.

Що допомогло залишатися на плаву під час війни

Андрій Галицький пояснив, що вирішальним фактором стало внутрішнє рішення компанії та нації не здаватися і швидко адаптуватися до нових умов.

"Ми навчилися працювати в умовах постійної невизначеності: перебудовувати процеси, брати на себе відповідальність, масштабуватися навіть тоді, коли горизонт планування скоротився до тижнів", — розповів він.

У перші місяці війни частина офісних працівників у Львові допомагала у закладах: випікали круасани, стояли на касі та прибирали. Крім того, компанія адаптувала бізнес до коротких циклів рішень і змінила тон комунікації — з розважального на більш підтримуючий.

Також Lviv Croissants посилила співпрацю з іншими українськими бізнесами та культурними проєктами, серед яких колаборації з анімаційним фільмом "Мавка", шеф-кухарем Євгеном Клопотенком і книгарнею "Сенс".

"Наявність сенсів, спільні цінності, розуміння, що і навіщо ти робиш, і взаємна підтримка допомагають нам продовжувати боротися за Україну", — підсумував Галицький.

В яких країнах відкрилилася Lviv Croissants

У вересні 2022 року мережа вийшла на міжнародний ринок і відкрила перший заклад у Польщі. Після цього бренд почав активно розширюватися в Європі.

У 2024 році перший ресторан з’явився у Словаччині, який відкрили у Братиславі. Того ж року мережа Lviv Croissants відкрилася у столиці Чехії, в Празі. На початку 2025 році мережа кафе Lviv Croissants запустилася у Франції у самому центрі Канн, а трохи згодом у Норвегії.

За межами Європи Lviv Croissants також розвивається. У 2024 році компанія відкрила перший заклад у США, у штаті Джорджія, а у 2025 році — перший ресторан у Південній Кореї.

Впродовж 2026 року мережа ресторанів Lviv Croissants планує відкрити ресторани в чотирьох нових для себе країнах.