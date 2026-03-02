Lviv Croissants вышла на рынки семи стран и открыла офис в США

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

С 2022 года украинская сеть ресторанов Lviv Croissants открылась в семи странах мира, построила собственное производство и офис в США.

Об этом сообщил СЕО, основатель и совладелец компании Андрей Галицкий в комментарии Delo.ua в рамках спецпроекта "4 года большой войны – 4 урока выдержки".

"В масштабирование за рубежом мы инвестировали больше усилий и времени. Открылись в семи странах, построили собственное производство и офис в США, заручились поддержкой украинских дипломатов и местных организаций. Точную сумму инвестиций посчитать невозможно: во-первых, она ежедневно растет, во-вторых, этот опыт для нас бесценен", — рассказал он.

По его словам, внимание компании за последние четыре года было сосредоточено на людях и масштабировании бренда за рубежом. Это помогло создать международную франчайзинговую сеть и усилить свое присутствие на мировом рынке и стать украинской сетью ресторанов, работающих одновременно в Европе, Америке и Азии.

Андрей Галицкий, СЕО, основатель и совладелец компании Lviv Croissants. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Потери во время войны

Материальный ущерб для компании был значительным. В первый год полномасштабной войны Lviv Croissants потеряли три заведения – в Северодонецке, Мариуполе и Мелитополе. Это прямые финансовые убытки и потерянные будущие доходы.

"В отдельных заведениях в первые недели войны мы остались без половины персонала, и это стало серьезным вызовом для стабильности бизнеса. Часть наших коллег осталась без жилья, но самой болезненной была потеря людей — и с этим ничего нельзя сделать", — рассказал СЕО компании.

В то же время Галицкий отметил, что многие сотрудники продолжали работать, несмотря на стресс, опасность и сложные обстоятельства, поддерживая работу сети и обеспечивая стабильность бизнеса.

Что помогло оставаться на плаву во время войны

Андрей Галицкий объяснил, что решающим фактором стало внутреннее решение компании и нации не сдаваться и быстро адаптироваться к новым условиям.

"Мы научились работать в условиях постоянной неопределенности: перестраивать процессы, брать на себя ответственность, масштабироваться даже тогда, когда горизонт планирования сократился до недель", — рассказал он.

В первые месяцы войны часть офисных работников во Львове помогала в заведениях: выпекали круассаны, стояли на кассе и убирали. Кроме того, компания адаптировала бизнес к коротким циклам решений и изменила тон коммуникации – с развлекательного на более поддерживающий.

Также Lviv Croissants усилила сотрудничество с другими украинскими бизнесами и культурными проектами, среди которых коллаборации с анимационным фильмом "Мавка", шеф-поваром Евгением Клопотенко и книжным магазином "Сенс".

"Наличие смыслов, общие ценности, понимание, что и зачем ты делаешь, и взаимная поддержка помогают нам продолжать бороться за Украину", — подытожил Галицкий.

В каких странах открылась Lviv Croissants

В сентябре 2022 года сеть вышла на международный рынок и открыла первое заведение в Польше. После этого бренд начал расширяться в Европе.

В 2024 году первый ресторан появился в Словакии, который был открыт в Братиславе. В том же году сеть Lviv Croissants открылась в столице Чехии, в Праге. В начале 2025 года сеть кафе Lviv Croissants запустилась во Франции в самом центре Канн, а чуть позже в Норвегии.

За пределами Европы Lviv Croissants также развивается. В 2024 году компания открыла первое заведение в США, в штате Джорджия , а в 2025 году — первый ресторан в Южной Корее.

В 2026 году сеть ресторанов Lviv Croissants планирует открыть рестораны в четырех новых для себя странах.