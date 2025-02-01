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Украинская сеть Lviv Croissants открыла первое заведение во Франции

Украинская сеть Lviv Croissants открыла первое заведение во Франции
Фото: Lviv Croissants

31 января сеть кафе Lviv Croissants открыла свое первое заведение во Франции. Новый ресторан расположен в центре Канн, на улице Rue d'Antibes.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Адрес нового кафе: 4 rue du Vingt-Quatre Août, Cannes.

Сообщается, что франшизу приобрели местные предприниматели, один из проектов которых – ресторан французской кухни со звездой Мишлен.

Фото 2 — Украинская сеть Lviv Croissants открыла первое заведение во Франции
Фото 3 — Украинская сеть Lviv Croissants открыла первое заведение во Франции
Фото 4 — Украинская сеть Lviv Croissants открыла первое заведение во Франции
Фото 5 — Украинская сеть Lviv Croissants открыла первое заведение во Франции
Фото 6 — Украинская сеть Lviv Croissants открыла первое заведение во Франции

Заведение имеет 13 посадочных мест внутри и еще 24 на летней террасе. В меню, кроме привычных позиций, есть круассаны, специально разработанные с учетом предпочтений французов: круассаны с козьим сыром, медом и орехами, мортаделлой, грушей и горгонзолой, с сыром раклет и сырой ветчиной и другие.

В компании говорят, что у Lviv Croissants уже есть планы по открытию новых заведений сети.

Бренд вышел на европейский рынок в сентябре 2022 года. Первое заведение открылось в польском городе Згожелец. Сейчас в сети 177 заведений по всей Украине, 11 в Польше, по 1 в Словакии, Чехии и США .

Франция стала уже пятой страной вне Украины, где работают Lviv Croissants.

Автор:
Татьяна Гойденко