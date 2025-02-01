Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції

31 січня мережа кафе Lviv Croissants відкрила свій перший заклад у Франції. Новий ресторан розташований у самому центрі Канн, на вулиці Rue d’Antibes.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Адреса нового кафе: 4 rue du Vingt-Quatre Août, Cannes.

Повідомляється, що франшизу придбали місцеві підприємці, один з проєктів котрих – ресторан французької кухні із зіркою Мішлен.

Заклад має 13 посадкових місць всередині та ще 24 на літній терасі. У меню, окрім звичних позицій, є круасани, спеціально розроблені з урахуванням уподобань французів: круасани із козячим сиром, медом і горіхами, мортаделлою, грушею та горгонзолою, із сиром раклет і сиров’яленою шинкою та інші.

У компанії кажуть, що Lviv Croissants вже має плани щодо відкриття нових закладів мережі.

Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі в мережі 177 закладів по всій Україні, 11 у Польщі, по 1 у Словаччині, Чехії та у США.

Франція стала вже п’ятою країною за межами України, де працюють Lviv Croissants.