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Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції
31 січня мережа кафе Lviv Croissants відкрила свій перший заклад у Франції. Новий ресторан розташований у самому центрі Канн, на вулиці Rue d’Antibes.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Адреса нового кафе: 4 rue du Vingt-Quatre Août, Cannes.
Повідомляється, що франшизу придбали місцеві підприємці, один з проєктів котрих – ресторан французької кухні із зіркою Мішлен.
Заклад має 13 посадкових місць всередині та ще 24 на літній терасі. У меню, окрім звичних позицій, є круасани, спеціально розроблені з урахуванням уподобань французів: круасани із козячим сиром, медом і горіхами, мортаделлою, грушею та горгонзолою, із сиром раклет і сиров’яленою шинкою та інші.
У компанії кажуть, що Lviv Croissants вже має плани щодо відкриття нових закладів мережі.
Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі в мережі 177 закладів по всій Україні, 11 у Польщі, по 1 у Словаччині, Чехії та у США.
Франція стала вже п’ятою країною за межами України, де працюють Lviv Croissants.