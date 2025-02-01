Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

-0,00

EUR

43,51

-0,00

Готівковий курс:

USD

41,93

41,90

EUR

43,90

43,75

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції

Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції
Фото: Lviv Croissants

31 січня мережа кафе Lviv Croissants відкрила свій перший заклад у Франції. Новий ресторан розташований у самому центрі Канн, на вулиці Rue d’Antibes.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Адреса нового кафе: 4 rue du Vingt-Quatre Août, Cannes.

Повідомляється, що франшизу придбали місцеві підприємці, один з проєктів котрих – ресторан французької кухні із зіркою Мішлен.

Фото 2 — Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції
Фото 3 — Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції
Фото 4 — Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції
Фото 5 — Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції
Фото 6 — Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції

Заклад має 13 посадкових місць всередині та ще 24 на літній терасі. У меню, окрім звичних позицій, є круасани, спеціально розроблені з урахуванням уподобань французів: круасани із козячим сиром, медом і горіхами, мортаделлою, грушею та горгонзолою, із сиром раклет і сиров’яленою шинкою та інші.

У компанії кажуть, що Lviv Croissants вже має плани щодо відкриття нових закладів мережі.

Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі в мережі 177 закладів по всій Україні, 11 у Польщі, по 1 у Словаччині, Чехії та у США.

Франція стала вже п’ятою країною за межами України, де працюють Lviv Croissants.

Автор:
Тетяна Гойденко