Lviv Croissants планируют открыть рестораны в четырех новых для себя странах на протяжении 2026 года

После успешных открытий в Европе, Lviv Croissants продолжает экспансию и планирует открытие заведений в крупных городах и мегаполисах США. Фото предоставлено пресс-службой комиссии.

Сеть ресторанов Lviv Croissants планирует открыть второе заведение во Франции в январе 2026 года. Первый ресторан бренда в этой стране заработал в 2025 году в Каннах.

Об этом рассказала пресс-служба компании Delo.ua.

О том, в каком городе будет открыт ресторан во Франции, компания сообщит отдельно.

"Параллельно мы ведем переговоры с четырьмя новыми странами, в которых планируем открыться в 2026-м. Относительно США планы амбициозны и включают дальнейшее открытие заведений, прежде всего во всех крупных городах и мегаполисах США: Сакраменто, Чикаго, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Маями", — сообщила пресс-служба.

В компании отмечают, что потенциал одного мегаполиса может включать десятки заведений в одной агломерации . Lviv Croissants активно готовится к открытиям в Сакраменто, Чикаго, Нью-Джерси и еще одного заведения в пригороде Атланты .

По состоянию на 2025 год в Украине работает более 180 ресторанов Lviv Croissants. Больше всего во Львовской и Киевской областях — 44 и 13 заведений соответственно. Львовская область составляет почти 24% всей сети в Украине .

В сентябре 2022 года сеть вышла на международный рынок и открыла первое заведение в Польше . После этого бренд начал активно расширяться в Европе.

В 2024 году первый ресторан появился в Словакии, который был открыт в Братиславе.

Через несколько месяцев сеть Lviv Croissants открылась в столице Чехии, в Праге в торговом центре Palladium.

А в начале 2025 года сеть кафе Lviv Croissants запустилась во Франции в самом центре Канн,  чуть позже в Норвегии.

За пределами Европы Lviv Croissants также развивается. В 2024 году компания открыла первое заведение вСША, в штате Джорджия , а в 2025 году – первый ресторан в Южной Корее . В этом году сеть продолжила экспансию в США и открыла два заведения в штате Вашингтон . В целом на американском рынке уже работают три кофейных бренда .

Напомним, недавно Lviv Croissants открыла новый ресторан на популярном горнолыжном курорте Закопане в Польше – это уже 12-е заведение сети в этой стране .

Автор:
Елена Черкасец