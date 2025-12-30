Lviv Croissants планують відкрити ресторани в чотирьох нових для себе країнах впродовж 2026 року

Мережа ресторанів Lviv Croissants планує відкрити другий заклад у Франції в січні 2026-го року. Перший ресторан бренду в цій країні запрацював у 2025 році в Каннах.

Про це розповіла Delo.ua пресслужба компанії.

Про те, в якому саме місті буде відкрито ресторан у Франції, компанія повідомить окремо.

"Паралельно ми ведемо перемовини з чотирма новими країнами, у яких плануємо відкритися в 2026-му. Щодо США плани амбітні та включають подальше відкриття закладів, перш за все у всіх великих містах та мегаполісах США: Сакраменто, Чикаго, Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Маямі тощо та розвивати мережу кущами у таких регіонах", — повідомила пресслужба.

У компанії зазначають, що потенціал одного мегаполіса може включати десятки закладів в одній агломерації. Наразі Lviv Croissants активно готується до відкриттів у Сакраменто, Чикаго, Нью-Джерсі та ще одного закладу в передмісті Атланти.

Станом на 2025 року в Україні працює понад 180 ресторанів Lviv Croissants. Найбільше у Львівській та Київській областях — 44 і 13 закладів відповідно. Львівська область становить майже 24% усієї мережі в Україні.

У вересні 2022 року мережа вийшла на міжнародний ринок і відкрила перший заклад у Польщі. Після цього бренд почав активно розширюватися в Європі.

У 2024 році перший ресторан з’явився у Словаччині, який відкрили у Братиславі

За кілька місяців мережа Lviv Croissants відкрилася у столиці Чехії, в Празі у торгівельному центрі Palladium.

А на початку 2025 році мережа кафе Lviv Croissants запустилася у Франції у самому центрі Канн, а трохи згодом у Норвегії.

За межами Європи Lviv Croissants також розвивається. У 2024 році компанія відкрила перший заклад у США, у штаті Джорджія, а у 2025 році — перший ресторан у Південній Кореї. Цього року мережа продовжила експансію в США та відкрила два заклади у штаті Вашингтон. Загалом на американському ринку вже працюють три кав’ярні бренду.

Нагадаємо, нещодавно Lviv Croissants відкрила новий ресторан на популярному гірськолижному курорті Закопане в Польщі — це вже 12-й заклад мережі в цій країні.