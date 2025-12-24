Lviv Croissants інвестували $350 тисяч для відкриття ресторану в США, очікувана окупність — до трьох років

Мережа пекарень Lviv Croissants інвестувала 350 тисяч доларів США у відкриття нового закладу у штаті Вашингтон. Цього року компанія вже відкрила два заклади у США, тож тепер на американському ринку працює три кав’ярні бренду.

Про це розповіла Delo.ua пресслужба компанії.

Перший заклад відкрився у містечку Кент, неподалік Сіетла, у торговому центрі Kent Station.

"Приміщення було в досить високій стадії готовності та раніше працювало як ресторан, однак потребувало заміни електричного щитка, а ремонтні роботи можна було проводити лише вночі через коледж на другому поверсі.. Для реалізації проєкту було витрачено близько $350 000, що в американських реаліях є дуже хорошим результатом для площі 146 м²", — розповідають у Lviv Croissants.

Щодо окупності, у компанії пояснюють: за вимогами американського законодавства такі дані не розкриваються публічно й містяться у Franchise Disclosure Document (FDD). Водночас очікування залишаються типовими для ресторанного бізнесу — якщо всі процеси налагоджені правильно, заклад може окупитися приблизно за три роки.

Другу точку мережі відкрили у ТЦ Westfield Southcenter у Таквілі, найбільшому торговельно-розважальному центрі штату та всієї Північно-західної частини Тихоокенського узбережжя. Підготовка до відкриття була непростою, адже адміністрація ТЦ контролювала всі етапи проєкту — від дизайну та вибору матеріалів до ремонту та управління закладом.

"Вони прискіпливо оцінювали нашу франшизу та концепт, вивчали деталі ведення бізнесу, перевіряли надійність логістики та виробничих потужностей. Спочатку ми заповнили обширну анкету, потім кілька разів зустрічалися з представниками ТЦ, перш ніж нас погодили як бренд. Кожна деталь — від креслень до оздоблення — мала відповідати їхнім вимогам безпеки та стандартам", — розповідають у Lviv Croissants.

Через це, говорять у компанії, проєкт виявився тривалим і вартісним: від перших перемовин у січні до завершення всіх погоджень і дозволів у вересні. Проте самі ремонтні роботи вдалося виконати лише за два місяці, попри високі вимоги торгового центру.

Партнери обох закладів — вихідці з України, зокрема, зі Львова, які вже понад 20 років живуть у США, керують магазинами зі східноєвропейськими товарами та активно підтримують українську громаду у штаті Вашингтон.

Lviv Croissants планують продовжити свій розвиток у США та відкрити нові заклади у Сакраменто, Чикаго, Нью-Йорк/Нью-Джерсі та Маямі.

У Lviv Croissants пояснили, що власне виробництво круасанів розташоване в Атланті, і продукцію без проблем доставляють навіть до Сіетла чи інших міст.

"Головним постачальником інгредієнтів для сендвічів є US Foods, один із найбільших дистриб’юторів у США, а також європейські компанії. Крім того, з України привозять брендовану продукцію, пакування та кастомні меблі, що дозволяє зберегти унікальний стиль закладів і водночас заощадити кошти, навіть із урахуванням логістики та митних витрат", — говорять у Lviv Croissants.

Компанія вже зареєструвала франшизу на федеральному рівні та отримала дозволи для продажу у ключових штатах США, серед яких Флорида, Нью-Йорк, Каліфорнія, Іллінойс, Індіана та Мічиган. Щороку реєстрації оновлюються, проходять фінансовий аудит та актуалізується Franchise Disclosure Document.

“На американський ринок потрібно виходити з продуманою стратегією та чіткими конкурентними перевагами, — радять у Lviv Croissants. — Важливо дослідити ринок і зрозуміти вимоги галузі, адже можуть виникнути непередбачені перепони. Оскільки США потребує значних інвестицій, діяти без чіткого плану ризиковано, а підписання договору оренди без упевненості у концепті може бути небезпечним. “

У компанії наголошують, що співпраця з місцевими партнерами значно полегшує вихід на ринок, адже пошук хорошої локації може тривати місяці або навіть роки. Але щоб зрозуміти, як працює країна зсередини, спершу обов’язково потрібно відвідати її, а ще краще пожити там.

До кінця 2025 року Lviv Croissants планують відкрити кілька нових локацій у країнах, де вже працює мережа. Зокрема, після реалізації проєктів у Познані та США, наступним кроком стане Франція. Паралельно ведуться переговори з чотирма новими країнами для запуску в 2026 році.

Щодо США, плани компанії амбітні: мережа розширюватиметься у великих містах та мегаполісах, таких як Сакраменто, Чикаго, Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Маямі.

Нагадаємо, що нещодавно мережа Lviv Croissants відкрила заклад на популярному гірськолижному курорті Закопане в Польщі — це вже 12-й ресторан у країні. Крім того, компанія активно розвиває франчайзингову експансію в Європі, зокрема у Словаччині, Чехії та Норвегії.