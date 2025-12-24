Lviv Croissants инвестировали $350 тысяч для открытия ресторана в США, ожидаемая окупаемость — до трех лет

Сеть пекарен Lviv Croissants инвестировала 350 тысяч долларов США в открытие нового заведения в штате Вашингтон. В этом году компания уже открыла два заведения в США, и теперь на американском рынке работает три кофейных бренда.

Об этом рассказала пресс-служба компании Delo.ua.

Первое заведение открылось в городке Кент, недалеко от Сиэтла, в торговом центре Kent Station.

"Помещение было в достаточно высокой стадии готовности и раньше работало как ресторан, однако нуждалось в замене электрического щитка, а ремонтные работы можно было проводить только ночью через колледж на втором этаже. Для реализации проекта было потрачено около $350 000, что в американских реалиях является очень хорошим результатом для площади 146 м", — рассказывают Lviv Croissants.

Что касается окупаемости, то в компании объясняют: по требованиям американского законодательства такие данные не раскрываются публично и содержатся в Franchise Disclosure Document (FDD). В то же время ожидания остаются типичными для ресторанного бизнеса — если все процессы отлажены правильно, заведение может окупиться примерно через три года.

Вторую точку сети компания открыла в ТЦ Westfield Southcenter в Таквиле, крупнейшем торгово-развлекательном центре штата и всей Северо-западной части Тихоокенского побережья. Подготовка к открытию была непростой, ведь администрация ТЦ контролировала все этапы проекта от дизайна и выбора материалов до ремонта и управления заведением.

"Они тщательно оценивали нашу франшизу и концепт, изучали детали ведения бизнеса, проверяли надежность логистики и производственных мощностей. Сначала мы заполнили обширную анкету, потом несколько раз встречались с представителями ТЦ, прежде чем нас согласовали как бренд. Каждая деталь - от чертежей до отделки - должна отвечать их требованиям", — рассказала прес-служба.

Поэтому, говорят в компании, проект оказался длительным и стоимостным: от первых переговоров в январе до завершения всех согласований и разрешений в сентябре. Однако сами ремонтные работы удалось выполнить только через два месяца, несмотря на высокие требования торгового центра.

Партнеры обоих заведений — выходцы из Украины, в частности, из Львова, которые уже более 20 лет живут в США, управляют магазинами с восточноевропейскими товарами и активно поддерживают украинскую общину в штате Вашингтон.

Lviv Croissants планируют продолжить свое развитие в США и открыть новые заведения в Сакраменто, Чикаго, Нью-Йорк/Нью-Джерси и Майами.

В Lviv Croissants объяснили, что собственное производство круассанов расположено в Атланте, и продукцию без проблем доставляют даже в Сиэтл или другие города.

"Главным поставщиком ингредиентов для сэндвичей является US Foods, один из крупнейших дистрибьюторов в США, а также европейские компании. Кроме того, из Украины привозят брендированную продукцию, упаковку и кастомную мебель, позволяющую сохранить уникальный стиль заведений и одновременно сэкономить средства, даже с учетом логистики и таможенных расходов", говорят Lviv Croissants.

Компания уже зарегистрировала франшизу на федеральном уровне и получила разрешения на продажу в ключевых штатах США, среди которых Флорида, Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Индиана и Мичиган. Каждый год регистрации обновляются, проходят финансовый аудит и актуализируется Franchise Disclosure Document.

"На американский рынок нужно выходить с продуманной стратегией и четкими конкурентными преимуществами, – советуют в Lviv Croissants. – Важно исследовать рынок и понять требования отрасли, ведь могут возникнуть непредвиденные препятствия. Поскольку США нуждаются в значительных инвестициях, действовать без четкого плана рискованно, а подписание договора аренды без уверенности в концепте".

В компании подчеркивают, что сотрудничество с местными партнерами значительно облегчает выход на рынок, ведь поиск хорошей локации может занять месяцы или даже годы. Но чтобы понять, как работает страна изнутри, сперва обязательно нужно посетить ее, а еще лучше пожить там.

К концу 2025 г. Lviv Croissants планируют открыть несколько новых локаций в странах, где уже работает сеть. В частности, после реализации проектов в Познани и США следующим шагом станет Франция. Параллельно ведутся переговоры с четырьмя новыми странами по запуску в 2026 году.

В отношении США планы компании амбициозны: сеть будет расширяться в крупных городах и мегаполисах, таких как Сакраменто, Чикаго, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Майами.

Напомним, что недавно сеть Lviv Croissants открыла заведение на популярном горнолыжном курорте Закопане в Польше – это уже 12-й ресторан в стране. Кроме того, компания активно развивает франчайзинговую экспансию в Европе, в частности, в Словакии, Чехии и Норвегии.