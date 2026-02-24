Президент Comfy оценил материальные потери сети из-за войны в 130 миллионов гривен

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Полномасштабная война стала серьезным испытанием для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блиц-интервью . В этот раз – разговор с Игорем Хижняком, президентом Comfy, одного из лидеров рынка по продажам бытовой техники и электроники.

Что именно вне фронта позволило стране работать и удерживать устойчивость за эти четыре года?

На мой взгляд, Украина удержала три ключевых вещи: ответственность людей, горизонтальная солидарность и способность бизнеса быстро адаптироваться. Уже в первые месяцы полномасштабной войны стало очевидно, что экономика не остановилась. Предприятия начали оперативно перестраивать логистику, финансовые процессы, каналы и внутреннюю организацию работы. Бизнес не ожидал идеальных условий — он сразу же начал действовать и работать в новых реалиях.

Для нас это означало быстрое возобновление работы магазинов буквально в первые дни после начала вторжения, отладки поставок и импорта, а также постоянную поддержку команды, в том числе наших мобилизованных сотрудников. Мы учились принимать решения быстро, брать ответственность и находить возможности даже в сложных обстоятельствах.

Устойчивость страны держится на тех, кто, несмотря на неопределенность, продолжает работать, платить налоги, создавать рабочие места и инвестировать в будущее. Именно этот ежедневный ответственный труд и взаимная поддержка стали основой экономической выносливости Украины.

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

До полномасштабного вторжения у нас не было убыточных магазинов, собственно, и сегодня их тоже нет. Поэтому нам не пришлось перестраивать бизнес-модель или пересматривать фундаментальные принципы управления.

Перестройка касалась не внутренней эффективности, а внешних процессов, претерпевших резкие изменения из-за войны войны. Многие производители прекратили поставки, морские и авиасообщения закрылись, часть импорта остановилась, а логистические цепи разрушались. Поэтому пришлось фактически строить новую систему товародвижения и создавать обновленную карту их потоков.

Мы наладили новые маршруты импорта, диверсифицировали каналы поставок, начали самостоятельно завозить больше товара, активно договаривались с глобальными производителями о возобновлении поставок в Украину и усилили планирование складских запасов.

Это была ежедневная кропотливая работа с международными партнерами, чтобы Украина оставалась в их приоритетах.

Олайн остается ключевым каналом, генерирующим почти 70% продаж. Фото предоставлено пресс-службой компании

Во что вы сознательно инвестировали в условиях войны и какие из этих решений оказались самыми ценными с точки зрения сегодняшнего дня?

Несмотря на полномасштабную войну, Comfy не пошла по пути "экономии любой ценой". Напротив, мы сознательно инвестировали в то, что формирует долгосрочную устойчивость бизнеса и поддерживает наши стратегические фокусы: консолидацию рынка, развитие онлайн каналов и улучшение сервиса.

Наибольшие инвестиции в последние годы направлялись на региональную экспансию, ведь это самый эффективный способ увеличить долю рынка. Так, в 2023 году мы открыли 21 новый магазин и возобновили работу трех закрытых из-за разрушений или рисков. Параллельно проводили ребрендинги и реформы существующих магазинов, поскольку офлайн остается ключевым каналом, генерирующим почти 70% продаж.

Мы приложили значительные усилия для развития клиентской доставки. Вместе с McKinsey в 2023 году мы полностью пересобрали систему доставки: открыли региональные склады, модернизировали распределительный центр и расширили географию обслуживания до 25 тысяч населенных пунктов. Теперь заказ можно получить "на завтра" в любом уголке страны, а качество сервиса значительно выросло.

Важной была работа над e-commerce и digital marketing. Мы развивали платформы персонализации коммуникации с клиентами, улучшали мобильное приложение, которое сегодня генерирует 25% онлайн-продаж. Это позволило к концу 2025 года увеличить долю онлайн-продаж до 33%. Одновременно мы автоматизировали бэк-процессы: ввели собственную систему POS для сети, усовершенствовали контакт-центр, электронный документооборот и другие внутренние сервисы.

Comfy работает над безбарьерностью и инклюзией. Мы провели аудит магазинов вместе с Dostupno UA и постоянно улучшаем условия для людей с инвалидностью. Прошлым летом была введена инициатива "Час тишины" во всех 115 магазинах, чтобы создать комфортные условия для людей с ПТСР, аутизмом, пожилых посетителей, родителей с детьми и ветеранов. Поддержка общественных организаций и лидеров мнений помогает нам масштабировать эту практику на других ТЦ и ритейл-сетях.

Однако наиболее важные наши инвестиции направлены на людей и поддержку войска. Мы помогаем украинским военным с 2014 года, а после 2022 года это направление существенно усилили. В целом компания направила на благотворительность более 250 млн грн, из них 80 млн – в 2025 году. Проект "Целевая помощь военным частям и мобилизованным сотрудникам" закрывает актуальные потребности бригад за счет компании. Благотворительный мерч "Добро несется" перечисляет 100% прибыли в фонд "Вернись живым", а системное сотрудничество с фондами и партнерами поддерживает социально важные инициативы.

Наибольшие инвестиции в последние годы направлялись на региональную экспансию. Фото предоставлено пресс-службой компании

Кроме того, мы создаем условия для возвращения и адаптации ветеранов. В 2024 году в Comfy приступил к работе специалист по поддержке ветеранов и демобилизованных работников. В настоящее время в компании работают 46 ветеранов, из которых 23 приняты извне.

Какие потери стали для вас самыми болезненными за эти годы и какой управленческий или человеческий опыт они дали?

Для Comfy самым ценным капиталом всегда были люди. Поэтому самые большие потери – это человеческие. С начала полномасштабного вторжения погибли 27 наших сотрудников. Среди них – работники складов и магазинов, IТ-специалисты, офисные сотрудники, логисты и дистрибьюторы.

Особенно трагическим стал ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года, унесший жизни десяти наших коллег. Еще 13 сотрудников погибли, защищая Украину на фронте, четырех работников мы потеряли в результате российских обстрелов по гражданской инфраструктуре.

Эти потери научили нас ставить людей выше любых KPI, строить бизнес как систему поддержки для команды, клиентов и страны. Мы научились действовать быстро, принимать непростые решения и поддерживать друг друга каждый день, не теряя человечности. Война укрепила нашу управленческую ДНК, и каждый день мы пытаемся демонстрировать, что украинский бизнес может быть ответственным и человечным.

Если говорить о материальных потерях, то это преимущественно магазины, которые мы потеряли на оккупированных территориях или в результате обстрелов или ракетных ударов. Так, в 2022 году сеть потеряла 10 магазинов, а в течение 2022-2025 годов повреждения или разрушения получили магазины в Киеве и области, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье и других городах. К счастью, большинство из них удалось построить и возобновить работу. Общий объем материальных потерь оценивается примерно в 130 миллионов гривен.