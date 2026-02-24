Президент Comfy оцінив матеріальні втрати мережі через війну у 130 мільйонів гривень

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українського бізнесу. За чотири роки підприємства втрачали, адаптувалися, змінювали стратегії та шукали нові можливості для розвитку. Delo.ua попросило керівників українських компаній оцінити цей досвід через чотири уроки – "Вистояти", "Перетворитись", "Думати про майбутнє" та "Загартувати витримку". Публікуємо відповіді у серії бліцінтерв’ю . Цього разу – розмова з Ігорем Хижняком, президентом Comfy, одного з лідерів ринку з продажу побутової техніки та електроніки.

Що саме поза фронтом дозволило країні працювати й утримувати стійкість упродовж цих чотирьох років?

На мій погляд, Україну втримали три ключові речі: відповідальність людей, горизонтальна солідарність і здатність бізнесу швидко адаптуватися. Уже в перші місяці повномасштабної війни стало очевидно, що економіка не зупинилася. Підприємства почали оперативно перебудовувати логістику, фінансові процеси, канали постачання та внутрішню організацію роботи. Бізнес не чекав ідеальних умов — він одразу почав діяти та працювати в нових реаліях.

Для нас це означало швидке відновлення роботи магазинів буквально в перші дні після початку вторгнення, налагодження поставок та імпорту, а також постійну підтримку команди, зокрема наших мобілізованих співробітників. Ми вчилися приймати рішення швидко, брати відповідальність і знаходити можливості навіть у складних обставинах.

Стійкість країни тримається на тих, хто попри невизначеність продовжує працювати, сплачувати податки, створювати робочі місця та інвестувати в майбутнє. Саме ця щоденна відповідальна праця і взаємна підтримка стали основою економічної витривалості України.

Що вашому бізнесу довелося змінити або вибудувати з нуля, щоб залишитися дієздатним у війні?

До повномасштабного вторгнення у нас не було збиткових магазинів, власне, і сьогодні їх також немає. Тому нам не довелося "перебудовувати бізнес-модель" або переглядати фундаментальні принципи управління.

Перебудова стосувалася не внутрішньої ефективності, а зовнішніх процесів, які зазнали різких змін через війну. Багато виробників припинили постачання, морські та авіасполучення закрилися, частина імпорту зупинилася, а логістичні ланцюги руйнувалися. Через це довелося фактично будувати нову систему руху товарів і створювати оновлену карту їхніх потоків.

Ми налагодили нові маршрути імпорту, диверсифікували канали постачання, почали самостійно завозити більше товару, активно домовлялися з глобальними виробниками про відновлення поставок в Україну та посилили планування складських запасів.

Це була щоденна кропітка робота з міжнародними партнерами, щоб Україна залишалася в їхніх пріоритетах.

Офлайн залишається ключовим каналом, що генерує майже 70% продажів. Фото надане пресслужбою компанії

У що ви свідомо інвестували в умовах війни і які з цих рішень виявилися найціннішими з погляду сьогоднішнього дня?

Попри повномасштабну війну, Comfy не пішла шляхом "економії за будь-яку ціну". Навпаки, ми свідомо інвестували у те, що формує довгострокову стійкість бізнесу і підтримує наші стратегічні фокуси: консолідацію ринку, розвиток онлайн-каналів та покращення сервісу.

Найбільші інвестиції протягом останніх років спрямовувалися на регіональну експансію, адже це найефективніший спосіб збільшити частку ринку. Так, у 2023 році ми відкрили 21 новий магазин і відновили роботу трьох закритих через руйнування або ризики. Паралельно проводили ребрендинги та реформати існуючих магазинів, оскільки офлайн залишається ключовим каналом, що генерує майже 70% продажів.

Ми доклали значних зусиль до розвитку клієнтської доставки. Разом з McKinsey у 2023 році ми повністю перезібрали систему доставки: відкрили регіональні склади, модернізували розподільчий центр та розширили географію обслуговування до 25 тисяч населених пунктів. Тепер замовлення можна отримати "на завтра" в будь-якому куточку країни, а якість сервісу значно зросла.

Важливою була робота над e-commerce та digital marketing. Ми розвивали платформи персоналізації комунікації з клієнтами, покращували мобільний додаток, який сьогодні генерує 25% онлайн-продажів. Це дозволило на кінець 2025 року збільшити частку онлайн-продажів до 33%. Одночасно ми автоматизували бек-процеси: запровадили власну POS-систему для мережі, вдосконалили контакт-центр, електронний документообіг та інші внутрішні сервіси.

Comfy також працює над безбар’єрністю та інклюзією. Ми провели аудит магазинів разом з Dostupno UA та постійно покращуємо умови для людей з інвалідністю. Минулого літа запровадили ініціативу "Години тиші" у всіх 115 магазинах, щоб створити комфортні умови для людей із ПТСР, аутизмом, літніх відвідувачів, батьків із дітьми та ветеранів. Підтримка громадських організацій і лідерів думок допомагає нам масштабувати цю практику на інші ТЦ та ритейл-мережі.

Проте найважливіші наші інвестиції спрямовані на людей та підтримку війська. Ми допомагаємо українським військовим з 2014 року, а після 2022 року цей напрям суттєво посилили. Загалом компанія спрямувала на благодійність понад 250 млн грн, з них 80 млн – у 2025 році. Проєкт "Цільова допомога військовим частинам та мобілізованим співробітникам" закриває актуальні потреби бригад за рахунок компанії. Благодійний мерч "Добро несеться" перераховує 100% прибутку до фонду "Повернись живим", а системна співпраця з фондами та партнерами підтримує соціально важливі ініціативи.

Найбільші інвестиції протягом останніх років спрямовувалися на регіональну експансію. Фото надане пресслужбою компанії

Окрім того, ми створюємо умови для повернення та адаптації ветеранів. У 2024 році в Comfy розпочав роботу фахівець з підтримки ветеранів та демобілізованих працівників. Наразі в компанії працюють 46 ветеранів, з яких 23 прийняті ззовні.

Які втрати стали для вас найболючішими за ці роки і який управлінський або людський досвід вони дали?

Для Comfy найціннішим капіталом завжди були люди. Тому найбільші втрати — це людські. Від початку повномасштабного вторгнення загинули 27 наших співробітників. Серед них — працівники складів і магазинів, ІТ-фахівці, офісні співробітники, логісти та дистриб’ютори.

Особливо трагічним став ракетний удар по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня 2022 року, який забрав життя десяти наших колег. Ще 13 співробітників загинули, захищаючи Україну на фронті, чотирьох працівників ми втратили внаслідок російських обстрілів по цивільний інфраструктурі.

Ці втрати навчили нас ставити людей вище за будь-які KPI, будувати бізнес як систему підтримки для команди, клієнтів та країни. Ми навчились діяти швидко, приймати непрості рішення і підтримувати одне одного щодня, не втрачаючи людяності. Війна зміцнила наш управлінський ДНК, і кожен день ми намагаємося демонструвати, що український бізнес може бути відповідальним і людяним.

Якщо ж говорити про матеріальні втрати, то це переважно магазини, які ми втратили на окупованих територіях або в результаті обстрілів чи ракетних ударів. Так, 2022 року мережа втратила 10 магазинів, а протягом 2022-2025 років пошкоджень або руйнувань зазнали магазини в Києві та області, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах. На щастя, більшість з них вдалося відбудувати та відновити роботу. Загальний обсяг матеріальних втрат оцінюється приблизно в 130 мільйонів гривень.