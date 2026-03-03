"Пиріжкова Тітка Клара" с начала вторжения увеличила сеть на 40%

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

За время полномасштабной войны сеть быстрого питания "Пиріжкова Тітка Клара" открыла 12 новых заведений в Киеве, увеличив их количество до 39-ти.

Об этом сообщил Delo. ua основатель группы компаний Klara Group Андрей Пинчук для спецпроекта "4 года большой войны – 4 урока выдержки".

24 февраля 2022 года компания, как и многие бизнесы, полностью остановила работу. Но уже в начале апреля 2022 года сеть начала постепенное возобновление работы, несмотря на отсутствие стабильной логистики, складов и части команды.

"Мы убеждены, что работающий бизнес во время войны — это часть обороны страны. Экономика — это тоже фронт. Налоги — это оружие, а рабочие места — стабильность для семей", — отметил Пинчук.

По его словам, компания передала военным продукцию более чем на 7 млн грн, еще более 10 млн грн помощи направили через благотворительный фонд "Клара Групп" — прежде всего мобилизованным сотрудникам и их семьям. А также заплатила за время войны в бюджет более 25 млн грн налогов.

Андрей Пинчук, основатель Klara Group. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Всего в Силы обороны было мобилизовано 10 сотрудников компании, один из которых погиб. Предпринимателю пришлось переквалифицировать команду для новых условий и быстро адаптироваться.

"Тот, кто был финансистом, стал пекарем. Маркетолог работал на выдаче. Руководители стояли за кофемашинами. Мы не ждали лучшего момента — просто начали работать", — добавил Пинчук.

Инвестиции для непрерывной работы

Впоследствии компания возобновила логистику, оптимизировала производство и инвестировала около 7 млн грн в генераторы и резервное питание, чтобы обеспечить бесперебойную работу заведений даже во время блекаутов.

"Мы вкладывали в безопасность: генераторы, автономность, резервы, чтобы бизнес мог работать даже при отключениях света или тревог. Вкладывали в доверие — к партнерам, поставщикам и арендодателям. Это были десятки миллионов гривен инвестиций в выживание и восстановление", — подчеркнул Пинчук.

Потери, вызванные войной

Война нанесла сети и прямые материальные потери. В августе 2025 года в результате прямого попадания вражеской ракеты в здание на улице Жилянской, 30/32 в Киеве была уничтожена одна из пекарен компании. По словам основателя, прямые убытки составили примерно 6 млн грн.

"Можно сосчитать оборудование, можно сосчитать потери. Но невозможно сосчитать эмоцию, когда ты видишь руины места, которое строил годами. Бизнес — это прежде всего люди. И пока работает команда — мы будем двигаться дальше", — подытожил Пинчук.