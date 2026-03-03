Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,32

43,20

EUR

51,11

50,90

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Четыре года большой войны Четыре года большой войны
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Пиріжкова Тітка Клара" с начала вторжения увеличила сеть на 40%

Тітка Клара
Сеть заведений общепита "Пиріжкова Тітка Клара", несмотря на войну, планирует масштабироваться. Фото предоставлено пресс-службой компании.

За время полномасштабной войны сеть быстрого питания "Пиріжкова Тітка Клара" открыла 12 новых заведений в Киеве, увеличив их количество до 39-ти.

Об этом сообщил Delo. ua основатель группы компаний Klara Group Андрей Пинчук для спецпроекта "4 года большой войны – 4 урока выдержки".

24 февраля 2022 года компания, как и многие бизнесы, полностью остановила работу. Но уже в начале апреля 2022 года сеть начала постепенное возобновление работы, несмотря на отсутствие стабильной логистики, складов и части команды.

"Мы убеждены, что работающий бизнес во время войны — это часть обороны страны. Экономика — это тоже фронт. Налоги — это оружие, а рабочие места — стабильность для семей", — отметил Пинчук.

По его словам, компания передала военным продукцию более чем на 7 млн грн, еще более 10 млн грн помощи направили через благотворительный фонд "Клара Групп" — прежде всего мобилизованным сотрудникам и их семьям. А также заплатила за время войны в бюджет более 25 млн грн налогов.

Фото 2 — "Пиріжкова Тітка Клара" с начала вторжения увеличила сеть на 40%
Андрей Пинчук, основатель Klara Group. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Всего в Силы обороны было мобилизовано 10 сотрудников компании, один из которых погиб. Предпринимателю пришлось переквалифицировать команду для новых условий и быстро адаптироваться.

"Тот, кто был финансистом, стал пекарем. Маркетолог работал на выдаче. Руководители стояли за кофемашинами. Мы не ждали лучшего момента  просто начали работать",  добавил Пинчук.

Инвестиции для непрерывной работы

Впоследствии компания возобновила логистику, оптимизировала производство и инвестировала около 7 млн грн в генераторы и резервное питание, чтобы обеспечить бесперебойную работу заведений даже во время блекаутов.

"Мы вкладывали в безопасность: генераторы, автономность, резервы, чтобы бизнес мог работать даже при отключениях света или тревог. Вкладывали в доверие — к партнерам, поставщикам и арендодателям. Это были десятки миллионов гривен инвестиций в выживание и восстановление", — подчеркнул Пинчук.

Потери, вызванные войной

Война нанесла сети и прямые материальные потери. В августе 2025 года в результате прямого попадания вражеской ракеты в здание на улице Жилянской, 30/32 в Киеве была уничтожена одна из пекарен компании. По словам основателя, прямые убытки составили примерно 6 млн грн.

"Можно сосчитать оборудование, можно сосчитать потери. Но невозможно сосчитать эмоцию, когда ты видишь руины места, которое строил годами. Бизнес — это прежде всего люди. И пока работает команда — мы будем двигаться дальше", — подытожил Пинчук.

Автор:
Елена Черкасец