Российским ударом поврежден современный выставочный центр в Киеве: комплекс приостановил работу

В результате российского удара повреждено здание конгрессно-выставочного центра "Парковый" в центре Киева. Благодаря оперативной эвакуации никто не пострадал, но комплекс временно приостанавливает работу.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба выставочного центра.

"Из-за действия врага мы столкнулись с форс-мажорной ситуацией, в результате которой здание КВЦ "Парковый" получило повреждения", — говорится в официальном заявлении.

В КВЦ отметили, что отдельно свяжутся с организаторами мероприятий, партнерами и клиентами. О возобновлении работы сообщат по завершении оценки повреждений.

Информации о точном характере повреждений в сообщении КВЦ пока нет. Специалисты проводят экспертную оценку, чтобы определить их масштаб.

О КВЦ "Парковый"

Выставочный центр "Парковый" расположен в деловом центре города вблизи Мариинского парка. Имеет 2 больших выставочных зала (на 2000 и 1300 кв.м.), 26 конференц-комнат (на 40, 50, 70, 95 кв.м. каждая), общее рабочее смарт-пространство с лаунж-зоной, конгрессно-концертный зал, мероприятие. холл с террасой и панорамными окнами.

По данным центра, все конференц-зоны оборудованы профессиональным современным мультимедийным оборудованием и подвижными перегородками, позволяющими трансформировать любое пространство в необходимые размеры. Все площадки украшены декором, мебелью и оборудованием премиальных брендов.

Обстрел Киева

В результате удара по Киеву 25 сентября было повреждено здание Высшего совета правосудия. Работа органа пока временно невозможна. Когда ее планируют восстановить, пока не сообщается. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

Во время предварительной атаки на столицу была повреждена инфраструктура интернет-провайдеров, что повлекло за собой перебои со связью у части пользователей Киева.

В ночь на 24 сентября в результате ракетного удара по Киеву разрушились главное производство и логистический состав компании "ТК-Домашний Текстиль".

Кроме того, 23 сентября российские дроны повредили АЗС "Укрнафта" в двух районах столицы.