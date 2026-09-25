Высший совет правосудия временно прекратил работу после атаки на Киев

Высший совет правосудия временно не может работать после удара по Киеву, в результате которого повреждено его здание. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Высшего совета правосудия.

На месте удара работают соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и оценка масштабов повреждений.

В Высшем совете правосудия подчеркнули, что из-за последствий удара работа органа пока временно невозможна. Когда ее планируют восстановить, пока не сообщается.

Напомним, во время предварительной атаки на столицу была повреждена инфраструктура интернет-провайдеров, что повлекло за собой перебои со связью у части пользователей Киева.