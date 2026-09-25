RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Готівковий курс:

USD

45,00

44,88

EUR

51,75

51,50

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу після атаки на Київ

Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу
Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу

Вища рада правосуддя тимчасово не може працювати після удару по Києву, внаслідок якого пошкоджено її будівлю. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Вищої ради правосуддя.

На місці удару працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та оцінка масштабів пошкоджень.

У Вищій раді правосуддя наголосили, що через наслідки удару робота органу наразі тимчасово неможлива. Коли її планують відновити, поки не повідомляється.

Нагадаємо, під час попередньої атаки на столицю було пошкоджено інфраструктуру інтернет-провайдерів, що спричинило перебої зі зв’язком у частини користувачів Києва.

Автор:
Тетяна Гойденко
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
Івент

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності