Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу після атаки на Київ

Вища рада правосуддя тимчасово не може працювати після удару по Києву, внаслідок якого пошкоджено її будівлю. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Вищої ради правосуддя.

На місці удару працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та оцінка масштабів пошкоджень.

У Вищій раді правосуддя наголосили, що через наслідки удару робота органу наразі тимчасово неможлива. Коли її планують відновити, поки не повідомляється.

Нагадаємо, під час попередньої атаки на столицю було пошкоджено інфраструктуру інтернет-провайдерів, що спричинило перебої зі зв’язком у частини користувачів Києва.