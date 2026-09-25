Ferrexpo скоротила виробництво до однієї лінії: виручка впала у 2,3 раза

ірничорудна компанія Ferrexpo завершила перше півріччя 2026 року з чистим збитком $14,9 млн, тоді як її виручка через скорочення продажів впала у 2,3 раза — до $196 млн. Виробництво також скоротилося більш ніж удвічі у річному вимірі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Чистий збиток компанії водночас виявився у 13,2 раза меншим, ніж у першій половині 2025 року.

Показник EBITDA став від’ємним і становив мінус $4 млн проти позитивних $4 млн роком раніше. У Ferrexpo пояснюють погіршення операційного результату меншими обсягами продажів і цінами реалізації, а також зростанням виробничих витрат.

Виробництво скоротилося більш ніж удвічі

За перші шість місяців компанія виробила 1,556 млн тонн товарної продукції. Це на 54% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, та на 40% менше порівняно з другим півріччям минулого року.

Ferrexpo пов’язує скорочення виробництва, зокрема, із тривалою затримкою відшкодування ПДВ та погіршенням ліквідності. Через це компанія скоротила роботу до однієї лінії з виробництва окатишів.

Капітальні витрати Ferrexpo також зменшилися — з $28 млн до $10 млн. Майже 90% цих коштів компанія спрямувала на проєкти, необхідні для підтримання поточної роботи, і лише 12% — на розвиток.

Нагадаємо, у вересні Ferrexpo залучила близько $100 млн через розміщення нових акцій. Близько $50 млн вклав власник Kernel Андрій Веревський.

Додамо, після залучення капіталу Ferrexpo відновила виробництво в Україні після місяця простою — наразі компанія працює на одній лінії з випуску окатишів.