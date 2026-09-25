Ferrexpo сократила производство до одной линии: выручка упала в 2,3 раза

ернорудная компания Ferrexpo завершила первое полугодие 2026 года с чистым убытком $14,9 млн, тогда как ее выручка из-за сокращения продаж упала в 2,3 раза — до $196 млн. Производство также сократилось более чем вдвое в годовом исчислении.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Чистый убыток компании одновременно оказался в 13,2 раза меньше, чем в первой половине 2025 года.

Показатель EBITDA стал отрицательным и составил минус $4 млн против положительных $4 млн годом ранее. В Ferrexpo объясняют ухудшение операционного результата меньшими объемами продаж и ценами реализации, а также ростом производственных издержек.

Производство сократилось более чем вдвое

За первые шесть месяцев компания произвела 1,556 млн. тонн товарной продукции. Это на 54% меньше, чем за аналогичный период 2025 года и на 40% меньше по сравнению со вторым полугодием прошлого года.

Ferrexpo связывает сокращение производства, в частности с длительной задержкой возмещения НДС и ухудшением ликвидности. Поэтому компания сократила работу до одной линии по производству окатышей.

Капитальные расходы Ferrexpo также уменьшились с $28 млн до $10 млн. Почти 90% этих средств компания направила на проекты, необходимые для поддержания текущей работы, и только 12% — на развитие.

Напомним, в сентябре Ferrexpo привлекла около $100 млн из-за размещения новых акций. Около $50 млн вложил владелец Kernel Андрей Веревский.

Добавим, после привлечения капитала Ferrexpo возобновила производство в Украине после месяца простоя — компания работает на одной линии по выпуску окатышей.