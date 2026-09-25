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Дата публікації

ЄС погодив виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на зброю для України

Кая Каллас
Кая Каллас заявила про новий мільярдний пакет допомоги від ЄС / Фото: facebook.com/kallaskaja

Країни Європейського Союзу досягли погодження щодо умов виділення 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру на подальшу військову підтримку України.

Як інформує Dilo, про це у своєму Х написала верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас.

За її словами, із цієї суми 900 мільйонів євро спрямують на забезпечення Місії ЄС з надання військової допомоги Україні.

Ще один мільярд євро передбачено на фінансування нових спільних закупівель необхідного обладнання.

Решта, 4,7 мільярда євро, піде на відшкодування витрат державам-членам, частина з яких уже виявила готовність спрямувати свою частку безпосередньо на потреби української оборони.

Каллас наголосила, що спроби Москви залякати Європу гібридними атаками заради скорочення підтримки зазнають поразки, оскільки ЄС діє навпаки.

Очікується, що остаточно цей пакет допомоги затвердять міністри оборони країн-членів ЄС під час засідання Ради Євросоюзу в понеділок, хоча наразі дискусійними залишаються деталі розподілу 4,7 мільярда між самими країнами-учасницями та точний обсяг коштів, які врешті надійдуть безпосередньо Україні.

Нагадаємо, в липні Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням спрямувати 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на військову допомогу, розраховуючи використати "вікно можливостей" на полі бою тривалістю 6–9 місяців.

Автор:
Тетяна Бесараб
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