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Новости
Дата публикации

ЕС согласовал выделение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на оружие для Украины

Кая Каллас
Кая Каллас заявила о новом миллиардном пакете помощи от ЕС/Фото: facebook.com/kallaskaja

Страны Европейского Союза достигли согласования по условиям выделения 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира на последующую военную поддержку Украины.

Как информирует Dilo, об этом в своем Х написала верховная представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, из этой суммы 900 миллионов евро будут направлены на обеспечение Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Еще один миллиард евро предусмотрен на финансирование новых совместных закупок необходимого оборудования.

Остальные 4,7 миллиарда евро пойдут на возмещение расходов государствам-членам, часть из которых уже проявила готовность направить свою долю непосредственно на нужды украинской обороны.

Каллас подчеркнула, что попытки Москвы запугать Европу гибридными атаками ради сокращения поддержки терпят поражение, поскольку ЕС действует наоборот.

Ожидается, что окончательно этот пакет помощи утвердят министры обороны стран-членов ЕС во время заседания Совета Евросоюза в понедельник, хотя дискуссионными остаются детали распределения 4,7 миллиарда между самими странами-участницами и точный объем средств, которые в конечном итоге поступят непосредственно Украине.

Напомним, в июле Украина обратилась в Европейский Союз с просьбой направить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на военную помощь, рассчитывая использовать "окно возможностей" на поле боя продолжительностью 6-9 месяцев.

Автор:
Татьяна Бессараб

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