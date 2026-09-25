Британські компанії отримають унікальні дані з поля бою в Україні для нових дронів

Британським фірмам офіційно дозволять використовувати унікальні дані з поля бою в Україні для розробки новітніх моделей штучного інтелекту, призначених для управління безпілотниками.

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

Відповідну ініціативу впроваджує уряд Великої Британії, спрямовуючи зусилля на посилення як власної оборонно-промислової бази, так і підтримку Сил оборони України.

Доступ до мільйонів бойових об'єктів

Безпрецедентна угода між керівництвом Великої Британії та України відкриває британському бізнесу доступ до масштабної бази даних, яка містить зображення та відеоматеріали, зібрані безпілотними повітряними системами безпосередньо на передовій.

Цей масив інформації охоплює понад шість мільйонів виявлених та класифікованих об'єктів, серед яких є танки, артилерійські установки, засоби протиповітряної оборони, скупчення піхоти та повітряні цілі.

У британському уряді наголошують, що безпілотники здатні діяти автономно на суші, у повітрі чи на воді, використовуючи штучний інтелект для спільного сканування загроз і ухвалення рішень, проте ключовою умовою таких операцій незмінно залишається обов'язкова участь людини-оператора.

Які умови участі для британського бізнесу

Можливість скористатися унікальними реабілітаційними та бойовими даними наразі надається до дванадцяти британським компаніям.

Для цього претенденти мають подати власні проєктні пропозиції, які чітко демонструють відповідність їхніх технологічних розробок як українським, так і британським військовим стандартам.

Зокрема, урядовці очікують на ініціативи, що стосуються автономного розпізнавання цілей на базі алгоритмів штучного інтелекту, а також запровадження розподілених систем прийняття рішень.

Такі системи дозволять автономним безпілотникам гнучко адаптувати свої маршрути, пріоритети та тактичну поведінку в польоті, не покладаючись при цьому на єдину вразливу точку централізованого керування.

Раніше повідомлялося, що Київ і Лондон можуть розширити оборонну співпрацю завдяки обміну технологіями виробництва ракет і безпілотників. Велика Британія зацікавлена в українських морських дронах, а Україна готова ділитися бойовим досвідом і власними розробками.