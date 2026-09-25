Искусственный интеллект для фронта: британские компании используют боевой опыт Украины

Британским фирмам официально разрешат использовать уникальные данные с поля боя в Украине для разработки новейших моделей искусственного интеллекта, предназначенных для управления беспилотниками.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Соответствующую инициативу внедряет правительство Великобритании, направляя усилия на усиление как собственной оборонно-промышленной базы, так и поддержку сил обороны Украины.

Доступ к миллионам боевых объектов

Беспрецедентное соглашение между руководством Великобритании и Украины открывает британскому бизнесу доступ к масштабной базе данных, содержащей изображения и видеоматериалы, собранные беспилотными воздушными системами непосредственно на передовой.

Этот массив информации охватывает более шести миллионов обнаруженных и классифицированных объектов, среди которых танки, артиллерийские установки, средства противовоздушной обороны, скопления пехоты и воздушные цели.

В британском правительстве отмечают, что беспилотники способны действовать автономно на суше, в воздухе или на воде, используя искусственный интеллект для совместного сканирования угроз и принятия решений, однако ключевым условием таких операций неизменно остается обязательное участие человека-оператора.

Какие условия участия для британского бизнеса

Возможность воспользоваться уникальными реабилитационными и боевыми данными теперь предоставляется двенадцати британским компаниям.

Для этого претенденты должны представить свои проектные предложения, четко демонстрирующие соответствие их технологических разработок как украинским, так и британским военным стандартам.

В частности, чиновники ожидают инициативы, касающиеся автономного распознавания целей на базе алгоритмов искусственного интеллекта, а также внедрения распределенных систем принятия решений.

Такие системы позволят автономным беспилотникам гибко адаптировать свои маршруты, приоритеты и тактическое поведение в полете, не полагаясь при этом на единственную уязвимую точку централизованного управления.

Ранее сообщалось, что Киев и Лондон могут расширить оборонное сотрудничество благодаря обмену технологиями производства ракет и беспилотников. Великобритания заинтересована в украинских морских дронах, а Украина готова делиться боевым опытом и собственными разработками.