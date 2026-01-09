Запланована подія 2

Нарушение Венской конвенции: российский удар по Киеву повредил посольство Катара

Катар
Поврежден посольство Катара в Украине. / Правительственный портал

В результате ночного удара России по Киеву было повреждено помещение посольства государства Катар в Украине. В МИД Украины назвали этот обстрел грубым нарушением Венской конвенции и заявили о готовности оказать всю необходимую помощь катарским коллегам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Поврежден посольство Катара

"Российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что у российской жестокости нет предела. Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам", - написал Сибига.

Сибига также призвал страны Персидского залива отреагировать на безответственные и опасные действия России как по дипломатическим каналам, так и публично.

Фото 2 — Нарушение Венской конвенции: российский удар по Киеву повредил посольство Катара
Фото: МИД

Напомним, в результате комбинированной вражеской атаки в Киеве повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

Автор:
Ольга Опенько