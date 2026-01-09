Запланована подія 2

Порушення Віденської конвенції: російський удар по Києву пошкодив посольство Катару

Катар
Пошкоджено посольство Катару в Україні / Урядовий портал

Внаслідок нічного удару Росії по Києву було пошкоджено приміщення посольства держави Катар в Україні. У МЗС України назвали цей обстріл грубим порушенням Віденської конвенції та заявили про готовність надати всю необхідну допомогу катарським колегам.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Пошкоджено посольство Катару

"Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не має меж. Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам", - написав Сибіга.

Сибіга також закликав країни Перської затоки відреагувати на безвідповідальні та небезпечні дії Росії як через дипломатичні канали, так і публічно.

Фото 2 — Порушення Віденської конвенції: російський удар по Києву пошкодив посольство Катару
Фото: МЗС

Нагадаємо, внаслідок комбінованої ворожої атаки у Києві пошкоджено житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

Автор:
Ольга Опенько