НАТО обсудит усиление ПВО Украины на саммите в Анкаре – Фон дер Ляен

Вопрос передачи Украине дополнительных средств противовоздушной обороны будет подробно обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который начинается во вторник, 7 июля.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Она жестко отреагировала на очередную российскую массированную атаку по украинским городам, призвав международных партнеров безотлагательно увеличить поставки средств ПВО для Киева.

"Минувшей ночью российский режим снова слепо атаковал гражданское население с воздуха, использовав более 400 беспилотников и атаковавших столицу ракет. Украине срочно нужно больше противовоздушной обороны. Мы обсудим это на этой неделе в Анкаре на саммите НАТО", - написала глава Еврокомиссии.

Параллельно с усилением противовоздушной защиты Евросоюз наращивает непосредственную финансовую поддержку украинской оборонки. Урсула фон дер Ляен напомнила, что на прошлой неделе ЕС уже перечислил Украине первые 4 млрд евро.

Эти средства выделены в рамках масштабного пакета пособия на общую сумму 90 млрд евро. Чиновница также пообещала выделение "еще больше средств" уже в ближайшее время.

Помимо финансовой и военной помощи Брюссель готовит очередной удар по экономике страны-агрессора. По словам фон дер Ляен, сейчас идет активная работа над финализацией новых ограничений.

"И мы настойчиво работаем над тем, чтобы в ближайшие дни заключить соглашение о 21-м пакете санкций. Мы будем продолжать усиливать давление, пока Россия не прекратит кровопролитие", – добавила она.

Напомним, в ночь на 6 июля россияне совершили массированный ракетный обстрел Киева. Россия выпустила 68 ракет и еще 351 ударный дрон. По данным ГСЧС, в Киеве значительно повреждено около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. К сожалению, 11 человек погибли, более 60 – пострадали.