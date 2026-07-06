НАТО обговорить посилення ППО України на саміті в Анкарі - Фон дер Ляєн

Питання передачі Україні додаткових засобів протиповітряної оборони (ППО) буде детально обговорюватися на саміті НАТО в Анкарі, який розпочинається у вівторок, 7 липня.

Як пише Delo.ua, про це заявила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона жорстко відреагувала на чергову російську масовану атаку по українських містах, закликавши міжнародних партнерів невідкладно збільшити постачання засобів ППО для Києва.

"Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільне населення з повітря, використавши понад 400 безпілотників та ракет, що атакували столицю. Україні терміново потрібно більше протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО", - написала глава Єврокомісії.

Паралельно із посиленням протиповітряного захисту, Євросоюз нарощує безпосередню фінансову підтримку української оборонки. Урсула фон дер Ляєн нагадала, що минулого тижня ЄС уже переказав Україні перші 4 млрд євро.

Ці кошти виділені в рамках масштабного пакета допомоги на загальну суму 90 млрд євро. Посадовиця також пообіцяла виділення "ще більше коштів" уже найближчим часом.

Окрім фінансової та військової допомоги, Брюссель готує черговий удар по економіці країни-агресора. За словами фон дер Ляєн, наразі триває активна робота над фіналізацією нових обмежень.

"І ми наполегливо працюємо над тим, щоб найближчими днями укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій. Ми продовжуватимемо посилювати тиск, доки Росія не припинить кровопролиття", – додала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня росіяни здійснили масований ракетний обстріл Києва. За даними ДСНС у Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду. На жаль, 5 людей загинули, понад 30 - постраждали. У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. Тут атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей - двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали.