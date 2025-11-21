Наводчики на энергетические объекты уже получают по 15 лет. СБУ массово их задерживает – эксперт

Служба безопасности Украины массово задерживает российских наводчиков на энергетических объектах. Многие из них уже получили приговоры – по 15 лет за решеткой. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт подчеркивает, что без работы подчиненных Василия Малюка российские ракеты летели бы на порядок точнее. "В абсолютном большинстве случаев наша спецслужба работает на опережение: наводчиков задерживают еще до того, как они успевают передать собранную информацию своим кураторам", - отмечает Курпас.

Политолог считает, что если бы Служба не нейтрализовала подобных предателей, то страна была бы в сплошном, гораздо хуже , чем сейчас, "блэкауте". "Без наводчиков, московиты вынуждены бить по устаревшим данным, которые раньше были открыты. Цель россиян – понять, как построенные объекты защиты, какие изменения были внесены энергетиками. Часто предатели охотятся возле АЭС, потому что хотят выбить подстанции рядом", – акцентирует Курпас.

"Почему Служба демонстрирует системные результаты и переигрывает россиян? Председатель СБУ сделал контрразведку одним из приоритетных звеньев Службы. И это дает свой безусловный эффект. В СБУ действуют жестко, но в рамках закона. Как того требует военное положение. Что касается предателей, то в большинстве своем это люди, которые искали в соцсетях легкого заработка. Не думая о последствиях. Кто-то из них, возможно, и будет обменен, но, как правило, фсб использует их как ненужный материал и даже не вспоминает после задержания”, – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что на днях СБУ задержала иностранца, который по заказу фсб наводил атаки рашистов на энергообъекты возле Хмельницкой АЭС. Главной задачей было сделать и передать врагу актуальные фото энергогенерирующих и теплоснабжающих предприятий. Разоблачили агента на начальном этапе его работы и задержали "на горячем" , когда он фотографировал одну из украинских электроподстанций.