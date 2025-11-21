Навідники на енергетичні об'єкти вже отримують по 15 років. СБУ масово їх затримує – експерт

Служба безпеки України масово затримує російських навідників на енергетичні об'єкти. Багато з них вже отримали вироки – по 15 років за гратами. Про це пише політолог Олексій Курпас.

Експерт підкреслює, що без роботи підлеглих Василя Малюка російські ракети летіли би на порядок точніше. "У абсолютній більшості випадків, наша спецслужба працює на випередження: навідників затримують ще до того, як вони встигають передати зібрану інформацію своїм кураторам", – наголошує Курпас.

Політолог вважає, що якби Служба не нейтралізувала подібних зрадників, то країна була би в суцільному, набагато гіршому, ніж зараз, "блекауті". "Без навідників, московити змушені бити по застарілим даним, які раніше були відкритими. Мета росіян – зрозуміти, як збудовані об'єкти захисту, які зміни були внесені енергетиками. Часто зрадники полюють біля АЕС, бо хочуть вибити підстанції поряд", – акцентує Курпас.

"Чому Служба демонструє системні результати і переграє росіян? Голова СБУ зробив контррозвідку однією з пріоритетних ланок Служби. І це дає свій безумовний ефект. У СБУ діють жорстко, але в межах закону. Як того вимагає воєнний стан. Що ж до зрадників, то у більшості своїй це люди, які шукали у соцмережах легкого заробітку. Не думаючи про наслідки. Хтось з них можливо і буде обміняний, але, як правило, фсб використовує їх як непотрібний матеріал і навіть не згадує після затримання”, – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що днями СБУ затримала іноземця, який на замовлення фсб наводив атаки рашистів по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС. Головним завданням було зробити і передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств. Викрили агента на початковому етапі його роботи і затримали "на гарячому", коли він фотографував одну з українських електропідстанцій.