Наводнение в Непале вывело из строя ГЭС: страна может обратиться за электроэнергией к Индии

Внезапные наводнения повредили девять гидроэлектростанций в Непале. Страна потеряла 360 МВт мощностей из-за обвала ледника. Чиновники готовятся к импорту электроэнергии из Индии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Из-за внезапных наводнений Непал потерял около 8% своих генерирующих мощностей. По данным Министерства энергетики страны, катастрофа повредила почти 360 мегаватт мощностей, преимущественно гидроэлектростанций.

Также пострадала солнечная электростанция на 25 мегаватт и пять строящихся объектов общей мощностью 390 мегаватт.

Гидроэнергетика обеспечивает более 90% из 4300 мегаватт общей генерации Непала, поэтому разрушение девяти действующих ГЭС в двух районах оказалось ощутимым ударом.

Угроза дефицита и помощь Индии

Обычно Непал экспортирует электроэнергию в Индию летом, а зимой покупает ее, когда реки замерзают. В прошлом году страна поставила соседу 600 мегаватт в течение шести месяцев, а в этом году планировала нарастить экспорт еще на 500 мегаватт.

Ремонтные бригады пытаются восстановить объекты, однако Непалу, вероятно, придется срочно обратиться в Индию за импортом для покрытия внутреннего дефицита.

Масштабы крушения и предостережения экологов

Вызванные обвалом ледника в Гималайском регионе наводнения затопили деревни и разрушили инфраструктуру.

Трагедия унесла жизни не менее 300 человек, еще более 1300 числятся пропавшими без вести. Район Расува уже второй раз за два года страдает подобной бедой.

Эксперты подчеркивают, что быстрое строительство дамб в хрупких Гималаях увеличивает уязвимость к экстремальным погодным явлениям и призывает детальную научную оценку рисков перед реализацией новых проектов.

Напомним, наводнение произошло утром 26 августа в районе Расува к северу от столицы Непала Катманду. По предварительной информации, ее повлекло землетрясение, вызвавший лавину из талого снега, стекавшего в реку Бхоте-Коши.

Известно, что погибли по меньшей мере 300 человек, еще около 900 числятся пропавшими без вести. Как сообщил "РБК-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, также пропавшими без вести сейчас считаются 53 гражданина Украины. Украинские дипломаты вместе с местными и иностранными службами приобщились к поиску людей.