Повінь у Непалі вивела з ладу ГЕС: країна може звернутися за електроенергією до Індії

Раптові повені пошкодили дев'ять гідроелектростанцій у Непалі. Країна втратила 360 МВт потужностей через обвал льодовика. Урядовці готуються до імпорту електроенергії з Індії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Через раптові повені Непал втратив близько 8% своїх генеруючих потужностей. За даними Міністерства енергетики країни, катастрофа пошкодила майже 360 мегават потужностей, переважно гідроелектростанцій.

Також постраждали сонячна електростанція на 25 мегават та п'ять споруджуваних об'єктів загальною потужністю 390 мегават.

Гідроенергетика забезпечує понад 90% із 4300 мегават загальної генерації Непалу, тому руйнування дев'яти діючих ГЕС у двох районах виявилося відчутним ударом.

Загроза дефіциту та допомога Індії

Зазвичай Непал експортує електроенергію до Індії влітку, а взимку купує її, коли річки замерзають. Торік країна поставила сусіду 600 мегават протягом шести місяців, а цьогоріч планувала наростити експорт ще на 500 мегават.

Наразі ремонтні бригади намагаються відновити об'єкти, проте Непалу, ймовірно, доведеться терміново звернутися до Індії по імпорт для покриття внутрішнього дефіциту.

Масштаби катастрофи та застереження екологів

Спричинені обвалом льодовика в Гімалайському регіоні повені затопили села та зруйнували інфраструктуру. Трагедія забрала життя щонайменше 300 людей, ще понад 1300 вважаються зниклими безвісти. Район Расува вже вдруге за два роки потерпає від подібного лиха.

Експерти наголошують, що швидке будівництво дамб у крихких Гімалаях збільшує вразливість до екстремальних погодних явищ, та закликають до детальної наукової оцінки ризиків перед реалізацією нових проєктів.

Нагадаємо, повінь сталася вранці 26 серпня у районі Расува на північ від столиці Непалу Катманду. За попередньою інформацією, її спричинив землетрус, який викликав лавину з талого снігу, що стікав у річку Бхоте-Коші.

Відомо, що загинули щонайменше 300 людей, ще близько 900 вважаються зниклими безвісти. Як повідомив"РБК-Україна" речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, також зниклими безвісти наразі вважаються 53 громадяни України. Українські дипломати разом із місцевими та іноземними службами долучилися до пошуку людей.