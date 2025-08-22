Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Назарий Курочко объяснил, как эффективно управлять бюджетом для безопасных инвестиций

GIGAGROUP, Назарий Курочко, IT
Назарий Курочко советует не вкладывать все деньги в один проект. Фото: Андрей Ющак

Если вы можете комфортно жить, тратя всего 20% своего бюджета, остальное стоит инвестировать. Но не вкладывайте все в одну валюту и избегайте слепого увлечения хайповыми проектами. Ведь большинство таких "мыльных пузырей" в конце концов лопаются и приносят ущерб.

Об этом основатель и CEO GIGAGROUP Назарий Курочко рассказал в эксклюзивном интервью для Delo.ua.

Курочка советует, не вкладывать все деньги в один проект. По его словам, нужно иметь "подушку" на базовые нужды, чтобы не приходилось продавать активы раньше времени.

"Мой подход: посчитайте, сколько вам нужно на жизнь в год, и инвестируйте только то, что остается. Обязательно диверсифицируйте. Ковид показал, что даже "вечные" бизнесы, как школы или недвижимость, могут просесть", — подчеркнул Назарий Курочко.

Он добавляет, что если инвестор вложил все средства в какой-то проект, то из-за финансовой и психологической нагрузки он может просто заранее выйти из бизнеса, так и не дождавшись прибыли.

"Но если вы еще и задействованы в операционной деятельности компании  это может отнять все время и энергию",  отмечает CEO GIGAGROUP.

Назарий Курочко заключает, что не вмешивается в операционное управление бизнесами, где не имеет собственной экспертизы. К примеру, инвестируя в ресторанную сферу, он сразу передал операционные процессы партнерам.

Больше о секретах эффективного инвестирования в технологические проекты и истории успеха GIGAGROUP читайте в полной версии интервью с основателем и CEO GIGAGROUP Назарием Курочко для издания Delo.ua.

Автор:
Алик Сахно