Назарий Курочко объяснил, как эффективно управлять бюджетом для безопасных инвестиций

Если вы можете комфортно жить, тратя всего 20% своего бюджета, остальное стоит инвестировать. Но не вкладывайте все в одну валюту и избегайте слепого увлечения хайповыми проектами. Ведь большинство таких "мыльных пузырей" в конце концов лопаются и приносят ущерб.

Назарий Курочко

Курочка советует, не вкладывать все деньги в один проект. По его словам, нужно иметь "подушку" на базовые нужды, чтобы не приходилось продавать активы раньше времени.

"Мой подход: посчитайте, сколько вам нужно на жизнь в год, и инвестируйте только то, что остается. Обязательно диверсифицируйте. Ковид показал, что даже "вечные" бизнесы, как школы или недвижимость, могут просесть", — подчеркнул Назарий Курочко.

Он добавляет, что если инвестор вложил все средства в какой-то проект, то из-за финансовой и психологической нагрузки он может просто заранее выйти из бизнеса, так и не дождавшись прибыли.

"Но если вы еще и задействованы в операционной деятельности компании — это может отнять все время и энергию", — отмечает CEO GIGAGROUP.

Назарий Курочко заключает, что не вмешивается в операционное управление бизнесами, где не имеет собственной экспертизы. К примеру, инвестируя в ресторанную сферу, он сразу передал операционные процессы партнерам.

