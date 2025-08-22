Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Назарій Курочко пояснив, як ефективно керувати бюджетом для безпечних інвестицій

Назарій Курочко, GIGAGROUP, IT
Назарій Курочко радить не вкладати всі гроші в один проект. Фото: Андрій Ющак

Якщо ви можете комфортно жити, витрачаючи лише 20% свого бюджету, решту варто інвестувати. Але не вкладайте все в одну валюту та уникайте сліпого захоплення хайповими проектами. Адже більшість таких “мильних бульбашок” зрештою лопаються й приносять збитки.

Про це засновник та CEO GIGAGROUP Назарій Курочко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua.

Курочко радить, не вкладати всі гроші в один проект. За його словами, треба мати "подушку" на базові потреби, щоб не доводилося продавати активи завчасно. 

"Мій підхід: порахуйте, скільки вам потрібно на життя на рік, і інвестуйте лише те, що залишається. Обов’язково диверсифікуйте. Ковід показав, що навіть "вічні" бізнеси, як школи чи нерухомість, можуть просісти", — підкреслив Назарій Курочко.

Він додає, що якщо інвестор вклав усі кошти в якийсь проект, то через фінансове й психологічне навантаження він може просто завчасно війти з бізнесу, так і не дочекавшись прибутку. 

"Але якщо ви ще й задіяні в операційній діяльності компанії — це може забрати весь час і енергію", — зауважує CEO GIGAGROUP.

Назарій Курочко підсумовує, що не втручається в операційне управління бізнесами, де не має власної експертизи. Наприклад, інвестуючи в ресторанну сферу, він одразу передав операційні процеси партнерам.

Більше про секрети ефективного інвестування в технологічні проекти та історію успіху GIGAGROUP читайте у повній версії інтерв’ю з засновником та CEO GIGAGROUP Назарієм Курочко для видання Delo.ua.

Автор:
Алік Сахно