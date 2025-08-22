Назарій Курочко пояснив, як ефективно керувати бюджетом для безпечних інвестицій

Якщо ви можете комфортно жити, витрачаючи лише 20% свого бюджету, решту варто інвестувати. Але не вкладайте все в одну валюту та уникайте сліпого захоплення хайповими проектами. Адже більшість таких “мильних бульбашок” зрештою лопаються й приносять збитки.

Про це засновник та CEO GIGAGROUP Назарій Курочко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua.

Курочко радить, не вкладати всі гроші в один проект. За його словами, треба мати "подушку" на базові потреби, щоб не доводилося продавати активи завчасно.

"Мій підхід: порахуйте, скільки вам потрібно на життя на рік, і інвестуйте лише те, що залишається. Обов’язково диверсифікуйте. Ковід показав, що навіть "вічні" бізнеси, як школи чи нерухомість, можуть просісти", — підкреслив Назарій Курочко.

Він додає, що якщо інвестор вклав усі кошти в якийсь проект, то через фінансове й психологічне навантаження він може просто завчасно війти з бізнесу, так і не дочекавшись прибутку.

"Але якщо ви ще й задіяні в операційній діяльності компанії — це може забрати весь час і енергію", — зауважує CEO GIGAGROUP.

Назарій Курочко підсумовує, що не втручається в операційне управління бізнесами, де не має власної експертизи. Наприклад, інвестуючи в ресторанну сферу, він одразу передав операційні процеси партнерам.

